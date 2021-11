Nemocnica v Bardejove zvýšila počet lôžok pre pacientov s COVID-19

Bardejov 10. novembra (TASR) – Nemocnica s poliklinikou (NsP) sv. Jakuba v Bardejove zvýšila počet lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 zo 44 na 57. Aktuálne sú v nej hospitalizovaní 40 pacienti s ochorením COVID-19, štyria sú napojení na umelej pľúcnej ventilácii (UPV), štyria na vysokofrekvenčnej liečbe kyslíkom a všetci ostatní na liečbe kyslíkom.



"Za posledný týždeň zaznamenávame nárast počtu pacientov, ktorí majú ochorenie COVID-19, zhruba o 30 percent. V utorok (9. 11.) sme museli pristúpiť k reprofilizácii ďalších lôžok, zo 44 na 57. Zároveň sme museli dočasne pristúpiť, na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, ale aj na základe reálneho stavu, k utlmeniu činnosti lôžkového oddelenia rehabilitácie. Rehabilitační pacienti, ak to bude nevyhnutné, budú hospitalizovaní na neurológii," uviedol pre TASR riaditeľ nemocnice Marián Petko.



Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie vykonávajú podľa jeho slov akútne a neodkladné operácie. "Plánované musíme časovať a nemôžeme ich vykonávať v režime ako doposiaľ. Nemáme na to personálne kapacity a museli sme aj časť lôžok na chirurgii reprofilizovať pre pacientov s ochorením COVID-19," doplnil Petko. Situácia sa za posledné dva týždne podľa neho výrazne zhoršila a aj budúci týždeň očakávajú nárast pacientov s ochorením COVID-19.



"Doposiaľ sme hospitalizovali v tretej vlne 174 pacientov s ochorením COVID-19, žiaľ, 35 nám zomreli. Zároveň vidíme výrazný nárast pôrodov pacientiek s ochorením COVID-19. Doposiaľ to bolo 11 pôrodov, kým v druhej vlne ich za celé obdobie bolo sedem. Ďalej vidíme výrazný nárast mladších ľudí oproti druhej vlne o desať až 15 rokov a takisto máme pozitívne i deti. Momentálne ich máme hospitalizované dve, v druhej vlne sme ich nemali vôbec," skonštatoval Petko.



Zamestnancov, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19 alebo sú v karanténe evidujú 25. "Počty sú nižšie ako v druhej vlne, lebo 76 percent zamestnancov je zaočkovaných dvomi dávkami vakcíny. U lekárov je to 90 až 95 percent a u sestier je to okolo 80 percent, čo má, samozrejme, veľmi pozitívny vplyv na to, že je oveľa menej infikovaných ako v druhej vlne. V rovnakom čase v druhej vlne sme mali až 100 zamestnancov, ktorí boli na PN a v karanténe," dodal Petko s tým, že nemocnica má celkovo 790 zamestnancov.