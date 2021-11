Nemocnica v Bojniciach prosí zdravotníkov o pomoc

Bojnice 16. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach hľadá zdravotníkov, ktorí by jej pomohli pri starostlivosti o pacientov. Situáciu označila za veľmi vážnu. Výzvu zverejnila na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Prosíme o pomoc zdravotné sestry, sanitárov, ktorí by boli ochotní ešte pomôcť našim zdravotníkom pri ošetrovaní pacientov. Situácia v nemocnici je veľmi vážna, mnoho zdravotníkov odišlo do dôchodku, zostalo práceneschopných a pacienti neustále pribúdajú," uviedla NsP Prievidza.



K pondelku (15. 11.) bolo v bojnickej nemocnici hospitalizovaných spolu 77 pacientov s ochorením COVID-19, vyplýva zo štatistiky zdravotníckeho zariadenia. Pacientov nad 65 rokov tam ležalo 41, z toho bez očkovania ich bolo 32 a deväť plne zaočkovaných. Pacientov vo veku do 65 rokov bolo 36, z toho nezaočkovaní boli 24, plne očkovaní desiati a čiastočne očkovaní dvaja.