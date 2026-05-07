Nemocnica v Bratislave má vynovené psychiatrické oddelenie
Išlo o rekonštrukciu pacientskych izieb na izby s menším počtom lôžok, s vlastným priamym napojením na toaletu a kúpeľňu.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - V Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke otvorili vo štvrtok zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Práce trvali štyri mesiace a zamerané boli najmä na rekonštrukciu pacientskych izieb, pričom vznikla aj nová seklúzna, teda špeciálna miestnosť. Cieľom bolo zvýšiť komfort i bezpečie pre pacientov, rovnako tak pre personál. Financovaná bola z plánu obnovy.
„Išlo o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za 28 rokov existencie oddelenia. Verím, že vynovené prostredie bude významne napomáhať efektivite liečebného procesu v duchu myšlienky - prostredie, v ktorom žijeme a liečime sa, nie je len kulisou nášho života, je aktívnym činiteľom nášho duševného zdravia,“ skonštatovala primárka oddelenia Petra Zárubová.
Išlo o rekonštrukciu pacientskych izieb na izby s menším počtom lôžok, s vlastným priamym napojením na toaletu a kúpeľňu. Predtým to boli dve trojlôžkové izby, ktoré boli prepojené sociálnym zariadením a kúpeľňou. Úpravou chodieb a stropu oddelenia získali zároveň podľa nej interiéry nový, vzdušný, moderný a „optimistický“ charakter. Bezpečnosť pacientov zvyšujú aj mreže na balkónových častiach.
Veľkým prínosom pre oddelenie je vytvorenie seklúznej miestnosti, ktorá má pomáhať pri pacientoch s agresívnym správaním. Ide o obyčajnú miestnosť, ktorá nie je nijako vybavená, aby si pacient v stave, kedy nezodpovedná za svoje činy, nemohol ublížiť. Steny miestnosti sú zároveň zmäkčené. Kým doteraz „museli“ byť pacienti so zvýšenou agresiou na nevyhnutný čas fixovaní na lôžku, po novom strávia nejaký čas v bezpodnetovej miestnosti, kým nebudú pokojnejší.
Primárka sa zároveň, okrem iného, poďakovala aj psychiatrickým klinikám v Starom Meste a Ružinove, ktoré v čase rekonštrukcie prevzali starostlivosť o ich pacientov, rovnako tak psychiatrickej nemocnici v Pezinku.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podotkol, že ide o tému, ktorá je na Slovensku dlhodobo tabuizovaná so všetkým, čo k tomu patrí, teda od personálu po materiálne vybavenie a podmienky aj pre samotných zdravotníkov a odborníkov. Ide pritom podľa neho o pomerne náročnú prácu, ako po odbornej, tak mentálnej či psychickej stránke. Považuje za dôležité, aby sa o téme duševného zdravia, psychiatrie a destigmatizácii hovorilo viac.
„Považujeme to za absolútne prirodzenú súčasť zdravotnej starostlivosti a naozaj nám, ako spoločnosti, musí veľmi záležať, aby sa ľudia nebáli o tejto téme hovoriť, aby vyhľadali tú pomoc,“ podotkol Šaško považujúc za rovnako dôležité, aby prostredie odbornej pomoci bolo dôstojné, ľudské a humánne.
Zo zdrojov plánu obnovy, ale aj z vlastných investícií sa podľa ministra podarilo preinvestovať do oblasti psychiatrie a starostlivosti o duševné zdravie už viac ako 1,2 milióna eur. Je to súčasť širšieho balíka investícií v rámci plánu obnovy, ktorý je pod hlavičkou humanizácie oddelení v ústavnej starostlivosti. Ide o celkovo 11 projektov na Slovensku v celkovej výške presahujúcej 5,5 milióna eur.
