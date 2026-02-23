< sekcia Regióny
Nemocnica v Bratislave zrenovovala pracoviská za štyri milióny eur
Medzi významnejšie investície patrí komplexná rekonštrukcia ambulantného traktu V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a UNB v Nemocnici Ružinov.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) za posledné mesiace zrekonštruovala niekoľko svojich pracovísk za viac ako štyri milióny eur. Aktuálne sú rozpracované ďalšie projekty, ktoré sa týkajú modernizácie priestorov a nákupov prístrojového vybavenia. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
Medzi významnejšie investície patrí komplexná rekonštrukcia ambulantného traktu V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a UNB v Nemocnici Ružinov. Ambulantný trakt pozostáva z ambulancií oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky, gastroenterologického, hepatologického oddelenia a vyšetrovacích miestností. Ambulancie slúžia predovšetkým na vyšetrovanie hospitalizovaných pacientov a pacientov, ktorí zostávajú v dispenzárnej starostlivosti lekárov. Ambulantný trakt prešiel komplexnou rekonštrukciou v hodnote takmer 320.000 eur. V rámci ružinovskej nemocnice nemocnica z vlastných prostriedkov a spoločne s LF UK zariadila a prerobila zákrokovňu Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, kde sú dominantou najmä nové zubno-technické kreslá pre väčší komfort pacientov a viac možností pre lekárov na modernejšie prevedenie zákrokov.
„Dnešné otvorenie kompletne zrekonštruovaných ambulancií V. internej kliniky v ružinovskej nemocnici je presne ten typ správy, ktorý chcem ako minister vidieť a počuť. Je to konkrétny dôkaz, že systematickými, krokmi a investíciami, ako bola táto za takmer 320.000 eur, posúvame kvalitu zdravotnej starostlivosti v našej najväčšej nemocnici vpred. Toto nie je jediný projekt. Sledujem a oceňujem, že vedenie nemocnice aktívne využíva všetky dostupné zdroje na modernizáciu - či už hovoríme o ukončených prácach na IV. chirurgickej a internej klinike v Petržalke alebo o prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcii psychiatrického oddelenia za viac ako 700.000 eur. Každá takáto investícia, malá či veľká, sa priamo premieta do lepšieho prostredia pre pacienta a modernejších podmienok pre našich zdravotníkov. V tomto úsilí budeme pokračovať,“ povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Petržalke pokračuje v postupnej obnove jednotlivých pracovísk a modernizácii prístrojového vybavenia. Za posledný mesiac sa tam práce ukončili na viacerých pracoviskách v celkovej hodnote 2.343.000 eur. Medzi najvýznamnejšie investície patrí revitalizácia II. chirurgickej kliniky LF UK a UNB, čiastočná rekonštrukcia IV. internej kliniky LF UK a UNB, oprava fasády a výmena okien na budove patológie v hodnote takmer 671.000 EUR, asanácia priestorov pre zariadenie na zneškodňovanie nebezpečného odpadu, vybudovanie zariadenia pre fotovoltickú elektráreň a komplexná rekonštrukcia psychiatrického oddelenia v hodnote 702.000 eur. Očnú kliniku SZU a UNB a tiež čaká komplexná rekonštrukcia s rozšírením lôžkovej časti pracoviska. Začiatkom marca je naplánovaná obnova oddelenia dlhodobo chorých v petržalskej nemocnici.
„Takáto modernizácia priestorov, ktorá zvyšuje pohodlie najmä pre našich pacientov a v niektorých prípadoch aj rozširuje kapacitu, je mimoriadne dôležitá a ja som veľmi rád, že sa nám darí postupne plniť všetky plány, ktoré sme si stanovili. Za najdôležitejšiu investíciu, ktorú sa nám podarilo naplniť a ktorú čoskoro predstavíme, považujem nákup troch nových CT prístrojov a troch MR prístrojov, ktoré budú do prevádzky spustené v polovici druhého polroka 2026,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.
Uznesením vlády SR boli nemocnici pridelené finančné prostriedky z plánu obnovy vo výške 10,5 milióna eur na rekonštrukciu infekčného pavilónu a tiež budovu nemocničnej polikliniky na Kramároch. Stavebné práce na infekčnom pavilóne podľa Kliskej značne pokročili, opravuje sa strecha, fasáda, balkóny a okná. V prípravnej fáze súťaže verejného obstarávania je aktuálne aj rekonštrukcia geriatrického pavilónu.
„Veľmi vítam túto prestavbu ambulantnej časti V. internej kliniky LF UK a UNB. Ide o oddelenie neinvazívnej kardiológie a gastro-hepatologické oddelenie, sú to pracoviská, kde prebieha diagnostika a terapia kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych ochorení, teda starostlivosť o pacientov s najfrekventnejšími a najzávažnejšími internými ochoreniami. Naši pacienti i zamestnanci si tieto nové a pekne zrekonštruované priestory zaslúžia. Verím, že onedlho príde i k rekonštrukcii lôžkovej časti V. internej kliniky LF UK a UNB,“ doplnil prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB Juraj Payer.
Medzi významnejšie investície patrí komplexná rekonštrukcia ambulantného traktu V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a UNB v Nemocnici Ružinov. Ambulantný trakt pozostáva z ambulancií oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky, gastroenterologického, hepatologického oddelenia a vyšetrovacích miestností. Ambulancie slúžia predovšetkým na vyšetrovanie hospitalizovaných pacientov a pacientov, ktorí zostávajú v dispenzárnej starostlivosti lekárov. Ambulantný trakt prešiel komplexnou rekonštrukciou v hodnote takmer 320.000 eur. V rámci ružinovskej nemocnice nemocnica z vlastných prostriedkov a spoločne s LF UK zariadila a prerobila zákrokovňu Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, kde sú dominantou najmä nové zubno-technické kreslá pre väčší komfort pacientov a viac možností pre lekárov na modernejšie prevedenie zákrokov.
„Dnešné otvorenie kompletne zrekonštruovaných ambulancií V. internej kliniky v ružinovskej nemocnici je presne ten typ správy, ktorý chcem ako minister vidieť a počuť. Je to konkrétny dôkaz, že systematickými, krokmi a investíciami, ako bola táto za takmer 320.000 eur, posúvame kvalitu zdravotnej starostlivosti v našej najväčšej nemocnici vpred. Toto nie je jediný projekt. Sledujem a oceňujem, že vedenie nemocnice aktívne využíva všetky dostupné zdroje na modernizáciu - či už hovoríme o ukončených prácach na IV. chirurgickej a internej klinike v Petržalke alebo o prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcii psychiatrického oddelenia za viac ako 700.000 eur. Každá takáto investícia, malá či veľká, sa priamo premieta do lepšieho prostredia pre pacienta a modernejších podmienok pre našich zdravotníkov. V tomto úsilí budeme pokračovať,“ povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Petržalke pokračuje v postupnej obnove jednotlivých pracovísk a modernizácii prístrojového vybavenia. Za posledný mesiac sa tam práce ukončili na viacerých pracoviskách v celkovej hodnote 2.343.000 eur. Medzi najvýznamnejšie investície patrí revitalizácia II. chirurgickej kliniky LF UK a UNB, čiastočná rekonštrukcia IV. internej kliniky LF UK a UNB, oprava fasády a výmena okien na budove patológie v hodnote takmer 671.000 EUR, asanácia priestorov pre zariadenie na zneškodňovanie nebezpečného odpadu, vybudovanie zariadenia pre fotovoltickú elektráreň a komplexná rekonštrukcia psychiatrického oddelenia v hodnote 702.000 eur. Očnú kliniku SZU a UNB a tiež čaká komplexná rekonštrukcia s rozšírením lôžkovej časti pracoviska. Začiatkom marca je naplánovaná obnova oddelenia dlhodobo chorých v petržalskej nemocnici.
„Takáto modernizácia priestorov, ktorá zvyšuje pohodlie najmä pre našich pacientov a v niektorých prípadoch aj rozširuje kapacitu, je mimoriadne dôležitá a ja som veľmi rád, že sa nám darí postupne plniť všetky plány, ktoré sme si stanovili. Za najdôležitejšiu investíciu, ktorú sa nám podarilo naplniť a ktorú čoskoro predstavíme, považujem nákup troch nových CT prístrojov a troch MR prístrojov, ktoré budú do prevádzky spustené v polovici druhého polroka 2026,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.
Uznesením vlády SR boli nemocnici pridelené finančné prostriedky z plánu obnovy vo výške 10,5 milióna eur na rekonštrukciu infekčného pavilónu a tiež budovu nemocničnej polikliniky na Kramároch. Stavebné práce na infekčnom pavilóne podľa Kliskej značne pokročili, opravuje sa strecha, fasáda, balkóny a okná. V prípravnej fáze súťaže verejného obstarávania je aktuálne aj rekonštrukcia geriatrického pavilónu.
„Veľmi vítam túto prestavbu ambulantnej časti V. internej kliniky LF UK a UNB. Ide o oddelenie neinvazívnej kardiológie a gastro-hepatologické oddelenie, sú to pracoviská, kde prebieha diagnostika a terapia kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych ochorení, teda starostlivosť o pacientov s najfrekventnejšími a najzávažnejšími internými ochoreniami. Naši pacienti i zamestnanci si tieto nové a pekne zrekonštruované priestory zaslúžia. Verím, že onedlho príde i k rekonštrukcii lôžkovej časti V. internej kliniky LF UK a UNB,“ doplnil prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB Juraj Payer.