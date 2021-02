Nemocnica v Brezne má začať s očkovaním pedagógov na Horehroní

Brezno 19. februára (TASR) – Počas tohto víkendu (20. a 21. 2.) plánuje Nemocnica s poliklinikou v Brezne začať s očkovaním pedagogických zamestnancov v horehronskom regióne proti ochoreniu COVID-19. Učitelia sa majú nahlasovať prostredníctvom online formulára, viac sa dozvedia od riaditeľov škôl na základe informácií ministerstva školstva. Uvádza to breznianska nemocnica na svojej webovej stránke s tým, že očkovať sa bude vakcínou AstraZeneca.



"Očkuje sa v našom vakcinačnom centre zriadenom na detskom príjme. Zamestnanci sú povinní doniesť so sebou potvrdenie od zamestnávateľa. V prípade, ak zvýšia vakcíny, budeme očkovať náhradníkov do 55 rokov," informovala nemocnica.



Ako priblížila, momentálne sa u nich uskutočňuje druhé preočkovanie vakcínou od firmy Pfizer-BioNtech. "Ďalšie dodávky vakcín sú v kompetencii ministerstva zdravotníctva, ich dodanie nedokážeme ovplyvniť. Objednávanie je možné len cez stránku korona.gov.sk. Náš očkovací tím očkuje aj mimo vakcinačného centra. Výjazdovo očkujeme zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb v okrese Brezno," dodáva nemocnica, ktorá v prípade zmien alebo voľných termínov bude ľudí naďalej informovať prostredníctvom svojho webu.