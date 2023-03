Nemocnica v Brezne ostane zaradená v prvej úrovni kategorizácie

Bratislava/Brezno 28. marca (TASR) - Nemocnica v Brezne ostane v rámci kategorizácie nemocníc zaradená medzi nemocnicami prvej úrovne. Vyplýva to z utorňajšieho vyjadrenia štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Michala Palkoviča. S kategorizáciou nesúhlasí vedenie breznianskej nemocnice ani samospráva, petíciu za preradenie do vyššej úrovne podpísalo takmer 30.000 ľudí.



"Zdravotná starostlivosť v breznianskom regióne bude vždy zabezpečená. Je to nemocnica, ktorá tam je pevne zakotvená a ktorá si požiadala o doplnkové programy, takže nemáme pocit, že by bolo niečo ohrozené," skonštatoval Palkovič s tým, že s argumentmi, ktoré odzneli za preradenie nemocnice v Brezne do vyššej úrovne, sa rezort zdravotníctva nestotožnil. Dodal tiež, že aktuálne dokončujú vyhodnocovanie doplnkových programov, o ktoré jednotlivé nemocnice žiadali. Ministerstvo chce ich kompletný zoznam zverejniť po pondelňajšom (3. 4.) stretnutí so zástupcami Združenia samosprávnych krajov SK8.



Vedenie nemocnice v Brezne a obyvatelia regiónu so zaradením do prvej úrovne v rámci kategorizácie nemocníc nesúhlasia. Obávajú sa najmä ohrozenia dostupnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu. Argumentujú napríklad vzdialenosťou a vysokými dojazdnými časmi z viacerých obcí na Horehroní. Petíciu za zachovanie nemocnice v celom doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc druhej úrovne podpísalo takmer 30.000 ľudí.



Základnú kostru novej nemocničnej siete zverejnilo MZ koncom roka 2022. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.