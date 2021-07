Nemocnica v Brezne získa dotáciu pre pracovisko magnetickej rezonancie

Brezno 11. júla (TASR) – Úpravou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom v meste, ale aj dotáciou pre miestnu nemocnicu v súvislosti so vznikom pracoviska magnetickej rezonancie sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberali breznianski mestskí poslanci.



Dôvodom zmeny je novelizácia zákona o odpadoch, keď obciam od 1. januára tohto roka vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.



„Uvedená povinnosť bola zmenená od 1. júla v dôsledku pandémie. Na základe úpravy VZN sa mení prevádzkový čas kompostárne, ktorá bude fungovať od 7.00 do 13.00 h, ako aj časové obdobie zberu biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý budeme vykonávať od marca až do októbra vo veľkoobjemových kontajneroch pri sadoch a parkoch na Hronskej ulici. Vlani v meste pribudli hnedé nádoby s objemom 240 litrov určené na zber zeleného bioodpadu z domácností. Upravené VZN ponúka podrobný rozpis toho, ktorý odpad je do týchto kontajnerov vhodný, nevhodný alebo nepatriaci,“ informuje o tom brezniansky magistrát.



Mesto podáva aj pomocnú ruku Nemocnici s poliklinikou v Brezne, n. o., ktorá požiadala o poskytnutie finančného príspevku 21.840 eur na zakúpenie projektovej dokumentácie na realizáciu diela: Stavebné úpravy - pracovisko magnetickej rezonancie, čo poslanci jednohlasne odsúhlasili.



„Čaká nás veľa práce, aby sme prevádzku zrealizovali čo najskôr. Ak sa nám to podarí, v službách nielen pre obyvateľov Brezna, ale celého Horehronia, výrazným spôsobom sa posunieme vpred. Verím, že plány, ktoré chceme v najbližšej dobe zrealizovať, našu nemocnicu dostanú na lepšiu úroveň, čo isto ocenia i samotní občania,“ reagoval primátor Tomáš Abel s tým, že na zriadenie prevádzky magnetickej rezonancie už dalo súhlas ministerstvo zdravotníctva.