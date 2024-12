Nemocnica v Čadci má zrekonštruované chirurgické oddelenie a JIS

Čadca 11. decembra (TASR) - Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci s finančnou spoluúčasťou svojho zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zmodernizovala chirurgické oddelenie a jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Celková investícia do rekonštrukcie predstavovala približne 700.000 eur.



Rekonštrukčné práce trvali od mája do novembra tohto roka. "Záleží nám na tom, aby sme v rámci kraja dokázali zabezpečovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Celkové náklady rekonštrukcie predstavujú približne 700.000 eur, pričom my ako zriaďovateľ sme modernizáciu financovali sumou 500.000 eur a zvyšok hradila nemocnica z vlastných zdrojov," uviedla pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Hlavné stavebno-technické práce spočívali v obnove omietok, stropov, podláh, v rekonštrukcii rozvodov vykurovania, elektroinštalácie či rozvodov medicinálnych plynov. Nové sú aj vnútorné vodovodné a kanalizačné rozvody, vzduchotechnika, pribudli nové interiérové dvere. Zriadené boli aj nové sociálne priestory spŕch a toaliet.



Jadrom vynoveného chirurgického oddelenia je nová JIS, ktorá vznikla rekonštrukciou pôvodných lôžkových a zákrokových miestností na konci oddelenia. "Oddelenie má novú vzduchotechniku s rekuperáciou a klimatizačnou jednotkou, tri lôžka priamo na JIS s potrebným vybavením, medicínskymi rampami a so závesným koľajnicovým systémom na prenášanie pacientov," priblížila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková. Doplnila, že nová elektroinštalácia je špecializovaná na potreby JIS s oddelenými obvodmi, monitoringom a s napojením na záložný zdroj elektrickej energie.