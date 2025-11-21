Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
< sekcia Regióny

Nemocnica v Čadci má zrekonštruované čakárne a hlavnú chodbu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V rámci rekonštrukcie sa vymenili elektrické rozvody, podlahy, upravili sa povrchy stien a zateplil sa strop.

Autor TASR
Čadca 21. novembra (TASR) - V Kysuckej nemocnici s poliklinikou (NsP) v Čadci v piatok otvorili zrekonštruované čakárne a hlavnú vstupnú chodbu. Informovala o tom na sociálnej sieti predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.

„Sú to priestory, kde ľudia čakajú na vyšetrenia často s napätím či obavami. O to dôležitejšie je, aby pôsobili príjemne a pokojne. Nové strešné svetlíky priviedli do nemocnice viac denného svetla a čerstvého vzduchu,“ uviedla Jurinová.

Doplnila, že v rámci rekonštrukcie sa vymenili elektrické rozvody, podlahy, upravili sa povrchy stien a zateplil sa strop. „Výsledkom je moderné, svetlé a čisté prostredie, ktoré pomôže pacientom aj zdravotníkom cítiť sa lepšie počas každého dňa,“ dodala predsedníčka ŽSK.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

Premiér: K žiadnej zmene ústavy v súvislosti s infringementom nedôjde

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov