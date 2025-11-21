< sekcia Regióny
Nemocnica v Čadci má zrekonštruované čakárne a hlavnú chodbu
V rámci rekonštrukcie sa vymenili elektrické rozvody, podlahy, upravili sa povrchy stien a zateplil sa strop.
Autor TASR
Čadca 21. novembra (TASR) - V Kysuckej nemocnici s poliklinikou (NsP) v Čadci v piatok otvorili zrekonštruované čakárne a hlavnú vstupnú chodbu. Informovala o tom na sociálnej sieti predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová.
„Sú to priestory, kde ľudia čakajú na vyšetrenia často s napätím či obavami. O to dôležitejšie je, aby pôsobili príjemne a pokojne. Nové strešné svetlíky priviedli do nemocnice viac denného svetla a čerstvého vzduchu,“ uviedla Jurinová.
Doplnila, že v rámci rekonštrukcie sa vymenili elektrické rozvody, podlahy, upravili sa povrchy stien a zateplil sa strop. „Výsledkom je moderné, svetlé a čisté prostredie, ktoré pomôže pacientom aj zdravotníkom cítiť sa lepšie počas každého dňa,“ dodala predsedníčka ŽSK.
