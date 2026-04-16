Nemocnica v D. Strede ošetrila deväť ľudí po nehode vlaku
Osobný vlak sa zrazil s kamiónom vo štvrtok ráno na železničnom priecestí na okraji Dunajskej Stredy.
Autor TASR
Dunajská Streda 16. apríla (TASR) - Dunajskostredská nemocnica ošetrila po štvrtkovej nehode vlaku s nákladným vozidlom deväť pacientov. Utrpeli ľahšie zranenia. Po ošetrení budú prepustení do domáceho liečenia. Nik nemusel byť hospitalizovaný. TASR to uviedla komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.
Osobný vlak sa zrazil s kamiónom vo štvrtok ráno na železničnom priecestí na okraji Dunajskej Stredy. Vodič nákladného vozidla zraneniam podľahol. Vo vlakovej súprave sa nachádzalo viacero osôb, pričom 21 z nich utrpelo ľahké zranenia. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku a úniku motorovej nafty.
Zranených na mieste ošetrovali privolaní záchranári. Súkromný vlakový dopravca Leo Express informoval, že až do odvolania zaviedol v dotknutom úseku náhradnú autobusovú dopravu. Železnice Slovenskej republiky doplnili, že k nehode prišlo na aktívnom svetelnom priecestí bez závor.
Prečítajte si aj: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených
