Nemocnica v Dunajskej Strede otvorila intenzivistické oddelenie

Dunajská Streda 5. novembra (TASR) - Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda otvorila v piatok vo svojich priestoroch jedno z prvých intenzivistických oddelení na Slovensku, ktoré v sebe zahŕňa vylepšenia z nadobudnutých skúseností z prvých dvoch vĺn pandémie ochorenia COVID-19. Náklady nemocnica spolufinancovala z eurofondov a celkovo sa vyšplhali na dva milióny eur. Približne 260.000 eur z toho financovala z vlastných zdrojov. Informovala o tom riaditeľka nemocnice Sylvia Bock.



Nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS), oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie, spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Vďaka nemu budeme vedieť poskytovať oveľa kvalitnejšiu intenzívnu starostlivosť pacientom, ktorí sú v bezprostrednom ohrození života. Podarilo sa nám na jedno miesto skoncentrovať najlepšie vybavenie a medicínsky tím, takže o pacienta bude postarané komplexnejšie. Navyše, s novou kapacitou lôžok získavame flexibilitu, ktorú sme doteraz nemali. Som veľmi rada, že už aj naša nemocnica má rovnaké podmienky pre intenzívnu medicínu, ako na ostatných pracoviskách siete Svet zdravia. Na tento projekt bude nadväzovať nový urgentný príjem, ktorého výstavbu plánujeme začať na jar budúceho roka,“ uviedla Bock.



Na oddelení sa nachádza 17 lôžok, z toho osem plne vybavených pre najťažších pacientov s umelou pľúcnou ventiláciou, dve lôžka sú stavebne izolované. Budú sa využívať pri pacientoch, ktorí sú infekční a je pri nich potrebné eliminovať riziko rozšírenia nákazy. Vďaka tomu sa skvalitní aj starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Kapacita oddelenia predstavuje dvojnásobok doterajšieho stavu.



„Počas prvých dvoch vĺn pandémie nového koronavírusu sme získali skúsenosti, ktoré sme dokázali ešte integrovať do vybavenia nového oddelenia. Špičkové prístroje dokážu významným spôsobom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov v kritickom stave. Či už ide o celkové vybavenie tzv. crashroomu, hemodynamiky, videolaryngoskopu alebo napríklad intubačného videobronchoskopu. Do roka by sme dokonca chceli rozbehnúť aj kontinuálnu hemodialýzu,“ doplnil primár OAMIS Balázs Laczkó.



S výstavbou oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti začali v júni v roku 2020. Stavebné práce dokončili v septembri tohto roka. Rozsiahly investičný projekt bol spolufinancovaný z eurofondov.