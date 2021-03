Nemocnica v Dunajskej Strede žiada ľudí, aby dodržiavali termíny

Dunajská Streda 5. marca (TASR) – Nemocnica v Dunajskej Strede žiada občanov, ktorí prichádzajú do jej vakcinačného centra na očkovanie, aby dodržiavali pre nich stanovený časový termín. TASR o tom informovala hovorkyňa siete ProCare a Svet zdravia Jana Fedáková.



"Stáva sa, že človek má určený presný čas očkovania, prichádza do nemocnice aj 50 minút vopred a aj to spôsobuje zhromažďovanie ľudí v priestore. Nemocnica prosí záujemcov, aby k vakcinačnému centru prichádzali maximálne v predstihu 5 až 10 minút," uviedla Fedáková.



Ako doplnila, ľuďom vychádza nemocnica v ústrety. "Ak niekto zo serióznych dôvodov nestíha prísť na očkovanie na určený čas čaká sa naňho, pričom jednotlivé osoby kontaktuje aj telefonicky. Až následne volá na očkovanie náhradníkov. Ľudia sa teda nemusia obávať, že ak by v danej minúte nestáli pred dverami očkovacej ambulancie, o svoju dávku vakcíny by prišli," informovala hovorkyňa.