Nemocnica v Galante čelí nedostatku zásob krvi
Autor TASR
Galanta 8. augusta (TASR) - Nemocnica v Galante čelí nedostatku zásob krvi. Najviac chýbajú krvné skupiny A+ a všetky skupiny s Rh negatívnym faktorom. Informovala o tom PR špecialistka Penta Hospitals Bianka Krejčíová. Potenciálnych darcov vyzvala, aby prišli darovať krv.
„Krv potrebujeme pre pacientov podstupujúcich operácie, liečbu onkologických ochorení, ženy pri komplikovaných pôrodoch a ďalších pacientov s vážnymi život ohrozujúcimi stavmi,“ zdôraznila.
V galantskej nemocnici je možné darovať krv od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 10.00 h. Záujemcom je k dispozícii aj rezervačný formulár.
