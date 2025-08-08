Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemocnica v Galante čelí nedostatku zásob krvi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

V galantskej nemocnici je možné darovať krv od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 10.00 h.

Autor TASR
Galanta 8. augusta (TASR) - Nemocnica v Galante čelí nedostatku zásob krvi. Najviac chýbajú krvné skupiny A+ a všetky skupiny s Rh negatívnym faktorom. Informovala o tom PR špecialistka Penta Hospitals Bianka Krejčíová. Potenciálnych darcov vyzvala, aby prišli darovať krv.

„Krv potrebujeme pre pacientov podstupujúcich operácie, liečbu onkologických ochorení, ženy pri komplikovaných pôrodoch a ďalších pacientov s vážnymi život ohrozujúcimi stavmi,“ zdôraznila.

V galantskej nemocnici je možné darovať krv od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 10.00 h. Záujemcom je k dispozícii aj rezervačný formulár.
