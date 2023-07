Nemocnica v Galante má nový urgentný príjem

Galanta 4. júla (TASR) - V priestoroch nemocnice v Galante dobudovali nový urgentný príjem, ktorý má väčšie a modernejšie priestory, crash room, izolačnú miestnosť s vlastným filtrom a nové prístrojové vybavenie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Bianka Krejčíová.



Nemocnica Svet zdravia Galanta sa tak o akútnych pacientov postará v úplne nových priestoroch. "Urgentný príjem sa teraz nachádza na jednom poschodí s rádiodiagnostickým pracoviskom a oddelením anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny. Vďaka tomu bude starostlivosť o pacientov v najkritickejšom stave rýchlejšia," uviedla Krejčíová.



"Nemocnica je aj naďalej pripravená poskytovať pacientom stopäťdesiattisícovej spádovej oblasti okresov Galanty a Šale akútnu zdravotnú starostlivosť. Práve z dôvodu vysokej koncentrácie obyvateľstva, priemyselných parkov a domovov sociálnych služieb sme požiadali ministerstvo zdravotníctva o preradenie nemocnice do vyššej druhej kategórie," uviedol generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Radoslav Čuha.



Na oddelení tiež pribudla nová resuscitačná miestnosť vybavená takmer ako plnohodnotná operačná sála. Novinkou je aj zavedenie moderného triediaceho systému pacientov. Komplexnú rekonštrukciu priestorov nemocnica spolufinancovala z eurofondov a celkové náklady sa vyšplhali na 1,8 milióna eur.



"Od roku 2015 začala projekcia celého prvého podlažia, tzv. hot floor, kde sa najprv zrekonštruovala celá rádiodiagnostika. Následne sme prebudovali oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Nový urgentný príjem je poslednou časťou, ktorá dotvorila hot floor. Celé poschodie má teraz absolútnu nadväznosť. Celkové investície do menovaných oddelení za posledných šesť rokov prevyšujú päť miliónov eur," informovala riaditeľka nemocnice Alexandra Pavlovičová.



Stavba urgentného príjmu sa mala začať už v roku 2020, čo však skomplikovala pandémia. Nakoniec sa začala v septembri 2022 a prebiehala do júna tohto roka. "Až šesť observačných lôžok je monitorovaných kamerami s mikrofónmi. To znamená, že máme pod kontrolou viac pacientov naraz. Okrem toho, že tak vieme rýchlejšie zistiť zmenu pacientovho stavu a zasiahnuť, vidíme aj to, či si napríklad nejde omylom vytrhnúť vnútrožilovú kanylu," doplnil vedúci lekár urgentného príjmu Jozef Fatrsík.