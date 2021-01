Nemocnica v Galante zvyšuje zásobu kyslíka pre pacientov s COVID-19

Galanta 21. januára (TASR) – Nový zásobník s objemom 11.000 litrov kvapalného kyslíka inštalovali vo štvrtok v Nemocnici svet zdravia Galanta pre liečbu pacientov s ochorením COVID-19. Predstavuje to vyše dvojnásobnú hodnotu oproti súčasnosti. Informoval o tom hovorca siete ProCare a Svet zdravia Tomáš Kráľ.



Galantská nemocnica od 7. januára poskytuje zdravotnú starostlivosť iba pre pacientov s ochorením COVID-19. Po prechode do "červeného" režimu sa výrazne zvýšila spotreba medicinálneho kyslíka, ktorý je kľúčovou súčasťou pri liečbe. V súčasnosti nemocnica disponuje 113 lôžkami s priamym prívodom kyslíka a desiatimi lôžkami s umelou pľúcnou ventiláciou. V najbližších dňoch chce nasadiť vyšší počet prístrojov na vysoko prietokovú nazálnu kyslíkovú terapiu, ktorá je oveľa účinnejšia pri pľúcach napadnutých novým koronavírusom. Tá však pri jednom pacientovi predstavuje až 50 litrov kyslíka za minútu.







Nemocnica súčasne plánuje nahradiť používanie kyslíkových fliaš pri bežných COVID lôžkach. "Pôvodná kapacita a výkon kyslíkovej infraštruktúry nemocnice už neboli postačujúce. Preto prišlo k inštalácii nového zásobníka, súčasťou dodávky od firmy Messer Tatragas je aj nový výkonnejší odparovač, ktorý zabezpečí potrebný prietok kyslíka v rozvodoch nemocničného monobloku. Takto je nemocnica ešte lepšie pripravená na ďalší prípadný kritický pandemický vývoj," uviedol Kráľ.



Prevádzka nemocnice iba pre pacientov s ochorením COVID-19 prináša podľa riaditeľky Alexandry Pavlovičovej nové výzvy. "Aj keď bola nemocnica vybudovaná ako záložná v prípade vojnových konfliktov a živelných katastrof, nikto nepredpokladal takýto pandemický vývoj. Ten si okrem iného vyžiadal aj niekoľkonásobne vyššiu spotrebu medicinálneho kyslíka. Vďaka inštalácii dokážeme spoľahlivo zabezpečiť liečbu pre pacientov, ktorí majú napadnuté pľúca a dusia sa. V skorej dobe očakávame nasadenie ďalších nových prístrojov na vysoko prietokovú nazálnu kyslíkovú terapiu. Pomocou nej sa zvyšuje šanca, že zdravotný stav hospitalizovaného pacienta nebude vyžadovať nasadenie umelej pľúcnej ventilácie," zdôraznila Pavlovičová.







Zásobovanie kvapalným kyslíkom v galantskej nemocnici sa realizovalo v bežnej prevádzke nemocnice raz za tri týždne. Teraz je to trikrát do týždňa. Dodávateľ preto vymenil 5000-litrový zásobník za 11.000-litrový. "Navyše, pôvodne bol inštalovaný len jeden odparovač s výkonom 95 kubických metrov kyslíka za hodinu. Ten najprv doplnili o ďalší s výkonom 189 kubických metrov za hodinu a vo štvrtok pôvodný nahradili novým s výkonom 253 kubických metrov za hodinu. Celková kapacita nových odparovačov tak bude spolu 442 kubických metrov za hodinu," uviedol Michal Paľa, riaditeľ a konateľ Messer Tatragas.







Galantská nemocnica od prechodu do červeného režimu hospitalizovala už takmer 300 pacientov s ochorením COVID-19 z regiónov Galanty, Nitry, Nových Zámkov, Levíc a Topoľčian. Vyše 80 z nich bolo prepustených domov a približne rovnaký počet za to obdobie následkom diagnózy umrelo. Aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných 107 pacientov, z toho siedmi sú na umelej pľúcnej ventilácii.