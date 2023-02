Nemocnica v Handlovej chce zriadiť centrum endoskopickej diagnostiky

Handlová 13. februára (TASR) - Nemocnica v Handlovej plánuje zriadiť pri ambulancii pneumológie a ftizeológie centrum endoskopickej diagnostiky. Ambíciou zdravotníckeho zariadenia je i vybudovať lôžkové rehabilitačné oddelenie a zrekonštruovať kotolňu. Informovala o tom riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



"Nemocnica má ambíciu stať sa špičkovým pracoviskom v oblasti cievnej chirurgie. Už v súčasnosti pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska, preto sa pôsobenie ambulancie cievnej chirurgie rozšírilo do ďalšieho regiónu," načrtla Eckhardtová.



Vybudovaním ambulancie cievnej chirurgie v Banskej Štiavnici sa nemocnici podľa nej podarilo získať nových pacientov pre pracovisko JZS v oblasti chirurgie a cievnej chirurgie. "Dôvodom bola aj ťažšia dostupnosť obyvateľov daného regiónu do nemocnice v Handlovej a tiež vysoká pravdepodobnosť získania nových pacientov aj z okolitých okresov, ako sú Žarnovica, Krupina, Zvolen, Levice, Nová Baňa," vysvetlila.



Cieľom zdravotníckeho zariadenia naďalej zostáva aj otvorenie ortopedickej ambulancie a perspektívne aj ambulancie všeobecného lekára. "Možné je to až pri zabezpečení potrebného personálneho obsadenia jednotlivých ambulancií ako lekármi, tak sestrami," podotkla riaditeľka.



V súvislosti s otvorením špecializovanej ambulancie v odbore pneumológia a ftizeológia je podľa nej cieľom v budúcich rokoch vytvorenie ambulantného diagnostického centra pľúcnych ochorení. "V roku 2023 plánujeme doplnenie prístrojovej techniky o malý prenosný USG prístroj s dopplerom. Ambulancia bude vykonávať pleurálne punkcie, drenáže hrudníka a biopsie. Na ďalšie obdobie chceme pri ambulancii zriadiť centrum endoskopickej diagnostiky, ambulantne tam budeme realizovať fibrobronchoskopické vyšetrenia s odberom cytologického a bioptického materiálu, eventuálne bronchoalveolárne laváže," priblížila.



Handlovskú nemocnicu určila spoločnosť Agel SK ako excelentné centrum na poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti pre nemocnice klastra stred. V tejto súvislosti zdravotnícke zariadenie podľa Eckhardtovej potrebuje vybudovať lôžkové rehabilitačné oddelenie, ako aj zabezpečiť rekonštrukciu existujúcej kotolne. "Na toto máme pripravenú a schválenú investíciu s rozpočtom viac ako 900.000 eur," dodala.