Nemocnica v Handlovej vybudovala lôžkové oddelenie rehabilitácie

Handlová 5. októbra (TASR) - Nemocnica v Handlovej vybudovala nové lôžkové oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Investícia do rekonštrukcie priestorov predstavovala viac ako 665.000 eur. Na novom oddelení bude poskytovať následnú zdravotnú starostlivosť, ambíciou zdravotníckeho zariadenia je i okrem iného odľahčiť akútne lôžka v okolitých nemocniciach.



"Oddelenie bude zabezpečovať následnú zdravotnú starostlivosť z tejto oblasti. Mali by sa tu liečiť pacienti, ktorí budú po operačných zákrokoch, po výmene kĺbov, porážkach. Bude to zdravotná starostlivosť zameraná na cvičenie, rehabilitáciu a uvedenie pacienta do aktívneho života," uviedla vo štvrtok po otvorení oddelenia riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



Moderná medicína potrebuje presun z akútnej medicíny na následnú zdravotnú starostlivosť, znamená to, že sa v akútnej sfére znižuje počet pacientov, ktorí potrebujú akútnu starostlivosť a presúvajú sa do ambulantného sektora, ozrejmil medicínsky riaditeľ spoločnosti Agel SK Waldemar Krzysztof Kmiecik. "My potrebujeme zrýchliť tento proces starostlivosti o akútnych pacientov, rýchlejšie ich presunúť na doliečenie, rehabilitačné oddelenia, tak aby sme uvoľnili kapacity z tých akútnych," poznamenal.



Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Elena Štefíková priblížila, že na území Trenčianskeho kraja sa už nachádza viacero oddelení rehabilitácie, no kraj cíti deficit lôžok. "Keďže nemocnice, ktoré poskytujú akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, operujú pacientov, potrebujú týchto odsúvať na rehabilitáciu a doliečenie a práve na to slúžia tieto oddelenia," ozrejmila Štefíková.



Nemocnica v Handlovej je dlhodobo zaradená ako komunitná nemocnica prvého stupňa, teda je zameraná na následnú zdravotnú starostlivosť. "Doteraz tu bolo len oddelenie dlhodobo chorých a dom ošetrovateľskej starostlivosti. V súčasnosti pribúda ďalšia ošetrovacia jednotka následnej starostlivosti, a to fyziatria a rehabilitácia," doplnila Eckhardtová.



Celkové náklady na stavbu predstavujú 665.000 eur vrátane prístrojového vybavenia, ďalších 10.000 eur išlo na ďalšie vybavenie zariadeniami.