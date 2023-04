Nemocnica v Handlovej začala s budovaním rehabilitačného oddelenia

Handlová 24. apríla (TASR) - Nemocnica v Handlovej začala s budovaním nového lôžkového oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Zámerom zdravotníckeho zariadenia je okrem odľahčenia chirurgických a ortopedických lôžok nemocníc v regióne, ale aj zvýšenie komfortu a rozšírenie možnosti liečby. TASR o tom v pondelok informovala tlačová hovorkyňa Agel SK Martina Pavliková.



Novovybudované lôžkové rehabilitačné oddelenie bude zamerané na následnú zdravotnú starostlivosť, odľahčí a umožní flexibilnejšie využívanie chirurgických a ortopedických lôžok nemocníc v regióne. "V praxi to znamená, že pacienti, ktorí mali napríklad autonehodu, absolvovali operáciu bedrového kĺbu a podobne, budú na ortopedickom či chirurgickom oddelení hospitalizovaní kratšie a následnú rehabilitáciu už absolvujú na lôžkovom rehabilitačnom oddelení," vysvetlila riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.



Operatíva a manažment pacientov tak bude podľa nej pružnejší, čo má, samozrejme, vplyv aj na kratšie čakacie doby na plánované operačné zákroky a zlepšenie možností poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti.



Rehabilitačné oddelenie bude mať 21 lôžok, spoločné priestory, ale aj samotné izby budú spĺňať požiadavky a preferencie pacientov v 21. storočí. "Na oddelení budú polohovateľné lôžka, ktoré zjednodušia polohovanie pacienta a súčasťou investičného plánu je aj špeciálne prístrojové vybavenie," doplnila Eckhardtová.



Investičné náklady projektu zameraného na prístrojové vybavenie vznikajúceho oddelenia sú 80.000 eur, predpokladaná výška nákladov vrátane stavebných prác a interiérového vybavenia oddelenia dosiahne celkovú sumu takmer 450.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. Novovybudované oddelenie by mala nemocnica uviesť do prevádzky začiatkom septembra.