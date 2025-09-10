< sekcia Regióny
Nemocnica v Hlohovci otvorila nové rehabilitačné priestory
Autor TASR
Hlohovec 10. septembra (TASR) - Nemocnica Agel Hlohovec v stredu otvorila nové rehabilitačné priestory, ktoré budú prístupné všetkým pacientom. Projekt rekonštrukcie nemocnica hradila z vlastných zdrojov v celkovej výške približne 300.000 eur, súčasne avizovala ďalšie investície, napríklad rekonštrukciu oddelenia dlhodobo chorých.
V priestoroch sa v minulosti nachádzal röntgen a pľúcna ambulancia. „Dlhodobo chátrali. Zmena priestoru je radikálna, snažili sme sa využiť nefunkčný priestor na niečo, čo by naozaj prinieslo nové zaujímavé veci pre pacientov a hlavne rozšírilo spektrum rehabilitácie od detí až po naozaj starších pacientov, aby sme budovali charakter nemocnice, ktorý má byť rehabilitačný alebo neurorehabilitačný,“ priblížil pre TASR riaditeľ Nemocnice Agel Hlohovec Jakub Rybár.
Podľa jeho slov neexistuje pacient, ktorý by nepotreboval rehabilitáciu. Ako novinku ohlásil fyzioterapeutov, ktorí sa budú venovať hlavne deťom - od vývojových chýb až po bežné ochorenia v detskom veku. Cieľom je zabezpečiť pacientom dostatočnú liečbu po prekonaní rôznych ochorení, či dokonca operácií nielen v lôžkovej časti, ale aj v ambulantnej časti.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič avizoval, že kraj chce rozšíriť projekt Zdravá župa aj do Hlohovca. „Je to začiatok cesty, pretože je tu viacero plánov. My sem chceme prísť aj s projektom Zdravej župy. Z Trnavy sa rozšírime do Hlohovca, pretože poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmä v nedostatkových odboroch je stále výzvou. Preto sa stále teším, ak je akékoľvek zdravotnícke zariadenie zrekonštruované alebo vznikne, aby mohlo poskytovať priestor tak, ako som spomínal, či už poskytovateľom alebo samotným pacientom a pacientkam,“ uviedol.
Riaditeľ súčasne zdôraznil, že nešlo o poslednú investíciu. „Toto otvorenie je pomyselným štartom v obnove celej nemocnice. Spomínal som oddelenie dlhodobo chorých, kde už v zásade s rekonštrukciou začíname. Je financovaná z plánu obnovy a tým, že rekonštrukcia by mala trvať do januára budúceho roku, budeme sa samozrejme ponáhľať, aby sme zavreté lôžka mohli znova otvoriť,“ uviedol. Pôjde o ďalších 25 lôžok.
Ďalším pokračovaním má byť projekt v spolupráci s Rakúskom, kedy chce nemocnica na základe vzájomnej výmeny informácií o rehabilitácii modernizovať nielen vybavenie nemocnice, ale priniesť aj robotickú rehabilitáciu. „Posledným projektom, o ktorý sa uchádzame, je Regionálne centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Išlo by o prístavbu a dostavbu diagnostického centra, čo môže výrazným spôsobom rozšíriť počet ambulancií,“ dodal Rybár.
