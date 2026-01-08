< sekcia Regióny
Nemocnica v Hlohovci ponúka pacientom ultrazvuk krčných tepien
Ten je súčasťou prevencie a diagnostiky ochorení cievneho systému.
Autor TASR
Hlohovec 8. januára (TASR) - Neurologická ambulancia Nemocnice Agel Hlohovec ponúka pacientom ultrazvuk (USG) krčných tepien (karotíd), ktorý je súčasťou prevencie a diagnostiky ochorení cievneho systému. Ide o neinvazívne, bezbolestné a bezpečné vyšetrenie. Slúži na posúdenie priechodnosti ciev, prítomnosti zúžení, usadenín či zmien na cievnej stene. TASR o tom informovala manažérka komunikácie prevádzkovateľa nemocnice Jarmila Ševčíková.
„Včasné odhalenie týchto zmien je kľúčové najmä pri prevencii cievnej mozgovej príhody, ale aj pri vyšetrení pacientov s vysokým krvným tlakom, cukrovkou, poruchami metabolizmu tukov či po prekonaných neurologických ťažkostiach,“ priblížil riaditeľ a neurológ nemocnice Branislav Veselý.
Vyšetrenie prebieha ambulantne, bez potreby špeciálnej prípravy pacienta. „Pomocou ultrazvukovej sondy vyšetríme krčné tepny a získame obraz o ich stave a prietoku krvi. Samotné vyšetrenie je časovo nenáročné,“ doplnil Veselý.
Na vyšetrenie karotíd sú pacienti odosielaní na základe odporúčania odborného lekára. Je potrebné mať výmenný lístok od všeobecného lekára, neurológa alebo internistu, ktorí indikujú vyšetrenie na základe zdravotného stavu pacienta.
