Nemocnica v Humennom sa po poruche vracia do bežného režimu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

V sobotu (6. 12.) podvečer došlo k technickému skratu na stanici nízkeho napätia, ktorý spôsobil výpadok elektrickej energie v časti areálu.

Autor TASR
Humenné 9. decembra (TASR) - V nemocnici v Humennom sa po technickej poruche elektriny prevádzka v utorok opäť vracia do štandardného režimu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako TASR informoval hovorca Penta Hospitals SK Tomáš Kráľ, prívod elektriny bol plne obnovený aj v pavilónoch A, B a C.

„Nemocnica ďakuje pacientom aj ich rodinám za trpezlivosť a všetkým zamestnancom za profesionálny prístup pri riešení mimoriadnej situácie,“ uviedol hovorca.

V sobotu (6. 12.) podvečer došlo k technickému skratu na stanici nízkeho napätia, ktorý spôsobil výpadok elektrickej energie v časti areálu. Z preventívnych dôvodov nemocnica dočasne premiestnila 40 pacientov vrátane 12 novorodencov a štyroch sprevádzajúcich mamičiek do susedného pavilónu a okolitých nemocníc.
