Nemocnica v Komárne dočasne presťahovala neurologické oddelenie

Komárno 12. októbra (TASR) - Nemocnica Agel Komárno dočasne presťahovala neurologické oddelenie do priestorov bývalého oddelenia v Pavilóne P. Toto rozhodnutie vzniklo z dôvodu nárastu pozitívnych testov na ochorenie COVID-19 v okrese Komárno.



"Z preventívnych dôvodov a kvôli pripravenosti nemocnice na prípadný nárast hospitalizovaných pacientov s podozrením na koronavírus sme museli výrazne zasiahnuť do kapacít interného oddelenia, a to vytvorením izolačných izieb. Týmto dočasným premiestnením neurologického oddelenia zachováme kapacitu pre pacientov neurologického oddelenia a budeme aj pripravení pre príjem akútnych a naplánovaných pacientov, ktorých aktuálny diagnostický stav nesúvisí s ochorením COVID-19,“ zdôvodnil dočasné operatívne zmeny organizácie chodu nemocnice riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Chod nemocnice a ani výkon plánovaných operácií nie je nateraz nijakým spôsobom podľa slov Jašku obmedzený. V nemocnici z preventívnych dôvodov naďalej platí zákaz návštev.