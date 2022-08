Nemocnica v Komárne eviduje ústup pandémie nového koronavírusu

Komárno 15. augusta (TASR) - Nemocnica Agel Komárno eviduje ústup pandémie nového koronavírusu. Len traja pacienti s potvrdeným ochorením COVID-19 sú aktuálne umiestnení na reprofilizovaných lôžkach interného oddelenia, informovala o tom námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Gabriela Filkóová. Pacienti sú seniori a do nemocnice boli prijatí s ťažším priebehom ochorenia, napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu si však ich stav nevyžaduje.



Počas celého leta bolo v komárňanskej nemocnici málo pacientov, u ktorých by dôvodom hospitalizácie bol práve nový koronavírus. Napriek tomu v nemocnici stále platí obmedzenie návštev. "Na vývoj pandémie bude mať vplyv začiatok školského roka a tiež nové mutácie variantu omikron, ktoré však zväčša nemajú život ohrozujúci priebeh," skonštatovala Filkóová.



Všetci pacienti, ktorí sú do nemocnice prijímaní, sú povinne testovaní. Rovnako aj pacienti, u ktorých sú akékoľvek príznaky respiračného ochorenia alebo boli v kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID-19, prípadne ak nie sú k dispozícii údaje o očkovaní proti novému koronavírusu. Obmedzenie návštev neplatí pre duchovné služby pre pacienta či u pacientov v terminálnych štádiách ochorení. Prítomnosť otca či inej sprevádzajúcej osoby pri pôrode je povolená za dodržania stanovených protiepidemických podmienok.