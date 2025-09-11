< sekcia Regióny
Nemocnica v Komárne otvorila pracovisko s novým lineárnym urýchľovačom
Podľa primára oddelenia radiačnej onkológie Nemocnice AGEL Komárno Pavla Demetera ide o technologicky unikátny prístroj, aký sa na Slovensku zatiaľ inde nenachádza.
Autor TASR
Komárno 11. septembra (TASR) - V komárňanskej nemocnici vo štvrtok otvorili nové pracovisko rádioterapie. Jeho súčasťou je aj lineárny urýchľovač Halcyon.
Podľa primára oddelenia radiačnej onkológie Nemocnice AGEL Komárno Pavla Demetera ide o technologicky unikátny prístroj, aký sa na Slovensku zatiaľ inde nenachádza. „Nové zariadenie prináša pacientom onkologickej starostlivosti výrazné zvýšenie presnosti liečby, bezpečnosti aj komfortu. Celková výška investície dosiahla 4.670.000 eur a bola hradená z vlastných zdrojov nemocnice,“ povedal riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.
Nový lineárny urýchľovač Halcyon prináša pacientom významný posun v kvalite liečby. „Vďaka najmodernejším technikám a zobrazovacím systémom dokážeme cieliť nádor s maximálnou presnosťou a zároveň šetríme zdravé orgány. Pacienti tak profitujú z rýchlejšej, bezpečnejšej a komfortnejšej liečby. Čakacie doby na začatie ožarovania zostávajú veľmi krátke, spravidla do jedného týždňa od prvého kontaktu,“ priblížil Demeter.
Súčasťou vybavenia je aj inovatívny zobrazovací systém HyperSight. Vďaka veľkému detektoru a vysokému rozlíšeniu umožňuje rýchlejšie a kvalitnejšie zobrazenie anatomických štruktúr. „Presné overenie a automatická korekcia polohy pacienta prebehne už za šesť sekúnd, čo je výrazne kratší čas v porovnaní s inými zariadeniami. Vďaka tejto metóde umožňuje napríklad ožarovanie v hlbokom nádychu, čo prináša zásadný benefit najmä pacientkam s ľavostranným karcinómom prsníka,“ vysvetlil radiačný fyzik Dalibor Lojko.
Ďalšou technologickou novinkou je systém Identify. Ide o presné a bezkontaktné nastavenie pacienta pred ožiarením s možnosťou automatického sledovania pohybu povrchu tela. Okrem nového prístroja nemocnica modernizovala aj existujúci lineárny urýchľovač Halcyon, ktorý bol povýšený na najnovšiu verziu. „Vďaka dvom kompatibilným zariadeniam je možné minimalizovať prerušenia liečby. V prípade poruchy alebo pravidelnej servisnej kontroly jedného z lineárnych urýchľovačov je možnosť ožiarenia pacientov na druhom stroji,“ doplnil Jaška.
