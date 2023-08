Nemocnica v Komárne plánuje rozsiahle investície do modernizácie

Komárno 25. augusta (TASR) - Komárňanská nemocnica pripravuje komplexnú rekonštrukciu dvoch svojich pavilónov. Jej výsledkom má byť 60 nových lôžok v troch ošetrovacích jednotkách chirurgicko-traumatologicko-ortopedického oddelenia. "Všetko v súlade s diagnostikou biochemického a hematologického laboratória s prípravou transfúziologických prípravkov," uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.



Ako pripomenul, projekt zahŕňa komplexnú modernizáciu celej budovy a zvýšenie štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti chirurgického lôžkového pavilónu v jedno- a dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým vybavením. "Naším ďalším zámerom je súčasne v prepojení v pavilóne E s pavilónom urgentného príjmu vytvoriť päť lôžok chirurgickej JIS a 12 lôžok jednodňovej zdravotnej starostlivosti," doplnil.



Nemocnica chce zrekonštruovať aj pavilón P vo východnej časti areálu nemocnice. "Plán zahŕňa vytvorenie 20 paliatívnych lôžok a 29 lôžok oddelenia dlhodobo chorých a fyziatricko-rehabilitačného oddelenia," povedal Jaška. Komplexnú rekonštrukciu čakajú aj štyri poschodia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, oddelenia neonatológie a pediatrického oddelenia. "Zároveň plánujeme aj veľkú investíciu v podobe nákupu zdravotníckej techniky, predovšetkým s doplnením prístrojového vybavenia na onkologickom oddelení, fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, paliatíve, vestibulológii a rozšírení operačných sál. Nákup týchto prístrojov je zameraný na zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti," priblížil Jaška.



Ako vysvetlil, investície sú naplánované v strednodobom horizonte a súvisia získavaním financií z vlastných aj externých zdrojov. "Každá rekonštrukcia so sebou prináša aj zmeny v organizácii či v pohybe pacientov v areáli. Všetko však zabezpečíme tak, aby sme čo najmenej znížili diskomfort pacientov a návštevníkov nemocnice. O všetkých zmenách budeme včas informovať," uviedol riaditeľ nemocnice.



Ako doplnil, komárňanská nemocnica investuje do svojej modernizácie už dlhšiu dobu z vlastných zdrojov aj z fondov Európskej únie. "Za posledných päť rokov sme investovali viac ako 22 miliónov eur. V minulom roku to bol napríklad nový urgentný príjem v hodnote 11 miliónov eur, ktorý nemocnica vybudovala aj vďaka európskym fondom. V roku 2023 predstavovala najväčšiu investíciu suma 1,5 milióna eur na vybudovanie špičkového MRi pracoviska," dodal Jaška.