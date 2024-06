Nemocnica v Komárne plánuje vybudovať pôrodnicu rodinného typu

Komárno 18. júna (TASR) - Nemocnica Agel Komárno chce vybudovať vo svojich priestoroch pôrodnicu rodinného typu. Do konca tohto roka by mali mať rodičky k dispozícii štyri nové pôrodné boxy. Do polovice budúceho roka chce nemocnica dokončiť aj 12 nadštandardných izieb, informoval riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Nové pôrodné boxy umožnia absolvovať všetky pôrodné doby na jednom mieste pri zachovaní maximálneho súkromia a komfortu. Pocit rodinného prostredia umocní aj možnosť mať pri sebe sprevádzajúcu osobu.



V komárňanskej pôrodnici sa od začiatku roka narodilo viac ako 300 detí. Vyhľadávajú ju budúce mamičky nielen zo spádovej oblasti, ale aj z Galanty, Nových Zámkov či Dunajskej Stredy.