Nemocnica v Komárne znova získala ocenenie za liečbu mozgových príhod

Komárno 29. mája (TASR) - Neurologické oddelenie Nemocnice Agel Komárno opakovane získalo najvyššie možné ocenenie, Diamantový status Angels Award. Cenu udeľuje European Stroke Organisation za prístup k liečbe cievnych mozgových príhod (CMP). Ocenenie tento rok získalo 12 nemocníc. Úspech je výsledkom skvelo vybudovaného systému tak v samotnej nemocnici, neurológov a ošetrovateľského personálu na JIS a oddelení, laborantov, rádiológov, ako aj v rámci spolupráce s partnermi, predovšetkým so záchranármi, skonštatovala primárka neurologického oddelenia Eva Hanáčková.



V roku 2022 bolo na neurologickom oddelení komárňanskej nemocnice hospitalizovaných 291 pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Z nich 242 bolo hospitalizovaných s akútnym mozgovým infarktom, 17 pacienti mali prechodný ischemický atak a 32 pacientov utrpelo mozgové krvácanie. Z celkového počtu 242 pacientov bola liečba systémovou trombolýzou aplikovaná až u 114 pacientov. Percento trombolyzovanosti dosiahlo 47,1 percenta, čo vysoko presahuje celosvetový priemer, potvrdila primárka.



Zdravotníci aplikovali liečbu do 20 minút od vstupu cez bránu nemocnice až u 49,1 percenta pacientov, priemerný čas do podania liečby bol 23 minút. U 95 percent pacientov s CMP sa realizoval test dysfágie ako prevencia aspirácie a zápalových komplikácií. Až 95,7 percenta pacientov opustilo podľa slov primárky komárňanskú neurológiu s nastavenou farmakologickou liečbou v zmysle sekundárnej prevencie mozgového infarktu.



Incidencia mozgových príhod v súčasnosti mierne narastá, čo potvrdila aj Hanáčková. Dôvodov je niekoľko, nesprávna životospráva s nedostatkom pohybu a dostatočného spánku, vplyv chronického stresu, zanedbávanie preventívnych prehliadok. Civilizačné ochorenia, ako sú vysoký krvný tlak, cholesterol, diabetes, môžu nebadane mesiace a roky poškodzovať cievy. V okrese Komárno postihuje CMP častejšie mužov, priemerný vek pacientov je 70 rokov. Najmladší pacient s mozgovým infarktom mal 15 rokov.