Nemocníca v Košiciach pripomína polohovanie ako prevenciu dekubitov

Košice 17. decembra (TASR) - Prevenciou pred vznikom preležanín je polohovanie. Ako TASR informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ladislava Šustová, na riziká spojené s dekubitmi sa treba pripraviť. Pripomína to aj v súvislosti s blížiacimi sa sviatkami, keď si na Vianoce viacerí vezmú domov svojich príbuzných v staršom veku, často ležiacich či imobilných.



Dekubity alebo preležaniny sú veľmi bolestivé rany. Vznikajú ako následok pôsobenia tlaku na určitú plochu tela. Ich liečba je časovo aj finančne veľmi náročná, no vo väčšine prípadov sa im dá predísť. Prvým štádiom je začervenanie, druhým plošný defekt. Čím je štádium vyššie, tým je liečba problematickejšia. V najhorších prípadoch dochádza k sepse, teda otrave krvi, ktorá môže viesť až k úmrtiu pacienta.



Najohrozenejšími miestami sú krížová časť chrbta, záhlavie, lakte alebo päty. Pri polohe na boku je to ucho, rameno, kolená, ale aj lopatky. Polohovanie pacienta závisí aj od jeho diagnózy. "Pacienta polohujeme pravidelne každé dve až tri hodiny. Nie je pri tom potrebné zakaždým meniť polohu úplne, stačí napríklad podložiť koleno či lopatku, čo mu zvýši pohodlie a zároveň odľahčí zaťažené miesto," uviedla fyzioterapeutka z Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Miroslava Vysocká s tým, že doma možno improvizovať a pomôcť si rôznymi vankúšmi či uterákmi.



UNLP pripomína, že do osvetovej akcie Stop dekubitom sa zapája od roku 2019. Organizuje tiež aktivity pre verejnosť či odborné semináre pre vlastných zdravotníkov. V nemocnici zriadili aj takzvané ranové tímy. Ak príde na pracovisko pacient, ktorý má predispozíciu na vznik dekubitov alebo ich už má, je nahlásený do príslušnej konziliárnej ambulancie. Následne mu naordinujú liečbu. Pred prepustením pacienta z nemocnice zas určujú ďalšiu liečbu po ukončení hospitalizácie.