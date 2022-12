Nemocnica v Šaci bude cez sviatky fungovať v obmedzenom režime

Košice 21. decembra (TASR) – Nemocnica v košickej Šaci bude počas vianočných sviatkov fungovať v obmedzenom režime. Vybrané kliniky, oddelenia a ambulancie budú zatvorené. Obmedzený režim zdravotníckeho zariadenia sa nevzťahuje na urgentný príjem, akútna zdravotná starostlivosť bude pre pacientov zabezpečená. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Obmedzený vianočný režim v nemocnici sa začína vo štvrtok (22. 12.), keď dôjde k zatvoreniu Diagnostického centra. Od piatka (23. 12.) budú mimo prevádzky oddelenie dlhodobo chorých, ušno-nosovo-krčné oddelenie, klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, časť chirurgickej kliniky a klinika liečebnej rehabilitácie. Od soboty (24. 12.) zatvoria aj plastickú časť kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Hematologicko-transfúziologické oddelenie v priestoroch polikliniky a odborné ambulancie na Žriedlovej ulici v Košiciach nebudú v prevádzke od 27. do 30. decembra. "Všetky spomínané pracoviská budú pacientom opäť k dispozícii od 2. januára 2023. Recepcia zdravotníckeho zariadenia bude počas vianočných sviatkov pracovať v skrátenom pracovnom režime," uviedla s tým, že podrobné informácie o prevádzke a zastupovaní jednotlivých ambulancií sú k dispozícii na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia.



Podľa riaditeľa nemocnice Pavla Rusnáka sa pred sviatkami snažia prepustiť hospitalizovaných pacientov, ktorých zdravotný stav dovoľuje, aby mohli vianočný čas prežiť doma so svojimi blízkymi. "Záver roka je tiež príležitosťou, aby si na pár dní mohli oddýchnuť naši zamestnanci pracujúci na oddeleniach s nepretržitou prevádzkou," dodal.



Mobilné odberové miesto nachádzajúce sa pred areálom nemocnice na Lúčnej ulici bude pred sviatkami klientom naposledy k dispozícii najbližší piatok a následne v piatok 30. decembra. Počas prvého novoročného týždňa sa záujemcovia budú môcť otestovať 2. a 4. januára. "Prevádzka mobilného odberového miesta sa v štandardných otváracích hodinách opätovne začne od pondelka 9. januára," spresnila Pavliková.



Sviatočné dni podľa jej slov neovplyvnia fungovanie vakcinačného centra nemocnice, ktoré je v prevádzke už iba jeden deň v týždni, a to vždy v piatok od 7.00 do 9.00 h.