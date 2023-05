Nemocnica v košickej Šaci opäť povolila návštevy pacientov

Košice 22. mája (TASR) - Nemocnica v košickej Šaci od pondelka opäť povoľuje návštevy pacientov. Návštevné hodiny sú v stredu od 14.30 do 16.00 h a v sobotu a nedeľu od 14.00 do 16.00 h. Zákaz návštev platil od 8. apríla 2022 pre nepriaznivú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 a následne s epidémiou žltačky typu A v Moldave nad Bodvou. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



"Návšteva sa riadi pokynmi zdravotníckeho personálu v súvislosti s dodržiavaním hygienicko-epidemiologického režimu na príslušnom oddelení a je povinná vykonať dezinfekciu rúk po príchode na oddelenie aj po odchode z oddelenia," pripomenula s tým, že návšteva imunokompromitovaných pacientov na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednotkách intenzívnej starostlivosti a klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie je povinná používať osobné ochranné pomôcky podľa pokynov zdravotníckeho personálu ako ochranný plášť a respirátor.



Odporúčaná je návšteva maximálne dvoch osôb k jednému pacientovi v trvaní do 20 minút. Ak to zdravotný stav pacienta umožňuje, optimálne je podľa Pavlikovej využitie vonkajšieho areálu nemocnice.



Návšteva nie je odporúčaná deťom do 15 rokov a nie je povolená osobám s klinickými prejavmi akútneho respiračného ochorenia.



"Ošetrujúci lekár má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy v prípade porušenia stanovených pravidiel. Vedenie nemocnice si vyhradzuje právo regulovať návštevy na základe vývoja regionálnej a lokálnej epidemiologickej situácie," dodáva šačianska nemocnica.



Od vlaňajšieho júla boli návštevy povolené iba k pacientom, ktorým bola poskytovaná paliatívna starostlivosť, k ťažko chorým a zomierajúcim pacientom, k dlhodobo hospitalizovaným pacientom s predpokladom viac ako 14-dňovej hospitalizácie a kňazom či ostatným duchovným s cieľom podávania sviatostí.