Nemocnica v košickej Šaci povolila návštevy

Košice 26. apríla (TASR) – V nemocnici v košickej Šaci od utorka opäť povolili návštevy. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú toto zdravotnícke zariadenie patrí. Zároveň vzhľadom na nízky záujem o očkovanie skrátili otváracie hodiny svojho vakcinačného centra.



Návštevné hodiny sú vyčlenené každý deň od 14.00 do 16.00 h. Pred vstupom na oddelenie je návšteva povinná ohlásiť sa u službukonajúceho personálu. „Návšteva a sprievod pacienta nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19 a nesmie mať nariadenú domácu izoláciu a liečbu pre pozitívny test na COVID-19. Takisto návšteva a sprievod pacienta nesmie mať nariadenú karanténu pre úzky kontakt s pozitívnou osobou,“ spresnil riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák s tým, že platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, prípadne použiť ochranné pomôcky podľa pokynov personálu. Ak to zdravotný stav pacienta umožňuje, optimálne je na návštevu využívať vonkajší areál nemocnice. V prípade porušenia stanovených pravidiel môže ošetrujúci lekár rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy.



Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v šačianskej nemocnici je aktuálne stabilizovaný. V súčasnosti poskytujú zdravotnú starostlivosť 12 pacientom pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19. Ani jeden z nich nie je hospitalizovaný na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Mimo pracovného procesu evidujú deväť zamestnancov.



Vzhľadom na nízky záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude vakcinačné centrum v priestoroch Polikliniky VA U. S. Steel v prevádzke každý piatok od 7.00 do 9.00 h.