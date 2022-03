Nemocnica v košickej Šaci spúšťa plánované hospitalizácie a operácie

Košice 15. marca (TASR) – Nemocnica v košickej Šaci opätovne spúšťa plánované hospitalizácie a operácie, ktoré boli pre pandémiu pozastavené od jesene 2021. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Zároveň v mobilnom odbernom mieste (MOM) zastavili vykonávanie antigénového testovania obyvateľstva za manipulačný poplatok päť eur. Antigénové testovanie s medicínskym cieľom bude realizované v MOM PCR na základe výmenného lístka bez úhrady v čase jeho otváracích hodín, čiže od pondelka do piatka od 7.30 do 9.30 h. Podľa riaditeľa nemocnice Pavla Rusnáka naďalej ponúkajú možnosť objednať sa na testovanie za poplatok.



Čo sa týka pandemickej situácie, kým počet práceneschopných zamestnancov klesol, počet hospitalizovaných pacientov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 v porovnaní s uplynulým týždňom mierne narástol. Aktuálne poskytujú zdravotnú starostlivosť 28 takýmto pacientom. „Z uvedeného počtu sú štyria hospitalizovaní na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Mimo pracovného procesu sa v súčasnosti nachádza 30 zamestnancov,“ spresnil Rusnák.



Pre nízky záujem o očkovanie je vakcinačné centrum v priestoroch Polikliniky VA U. S. Steel Košice naďalej v prevádzke len jeden deň v týždni, a to v piatok od 7.00 do 11.00 h.



Vzhľadom na epidemickú situáciu zdravotnícke zariadenie naďalej žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu.