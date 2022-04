Nemocnica v košickej Šaci spustila prevádzku nového urgentu

Košice 28. apríla (TASR) – Nemocnica v košickej Šaci spustila prevádzku nového urgentného príjmu, vo štvrtok v ňom ošetrili prvých pacientov. Podľa predpokladov tam denne v siedmich ambulanciách ošetria viac ako 150 pacientov.



„V nepretržitej prevádzke tu bude pracovať päť lekárov, 14 sestier, šesť záchranárov a 13 pracovníkov ostatného personálu,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Stály vstup pre pacientov urgentného príjmu je zabezpečený z areálu nemocnice, vstup pre ostatných pacientov a návštevníkov je zabezpečený hlavným vchodom cez hlavnú recepciu nemocnice denne v čase od 6.00 do 20.00 h. Príjazd zboku z hlavnej cesty je vyhradený výlučne pre sanitné vozidlá.



Výstavba nového urgentného príjmu sa začala 25. februára 2020. Trvala 21 mesiacov, pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila stavbu len minimálne. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške viac ako 6,89 milióna eur, nemocnica investovala z vlastných zdrojov 1,83 milióna eur. Ostatné sprievodné investície v súvislosti s vybavením pracoviska boli financované zo zdrojov AGEL SK a nemocnice v sume 600.000 eur. Stavba sa skladá z dvoch hlavných stavebných objektov, ktoré tvorí dvojpodlažný urgentný centrálny príjem a 14-podlažné výškové komunikačné jadro.



„Naším cieľom je vytvoriť všetky podmienky na to, aby každý, kto vstúpi do Nemocnice AGEL Košice-Šaca, vedel, že prichádza do špičkového zariadenia, v ktorom poskytujeme medicínu tretieho milénia,“ uviedol riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák.