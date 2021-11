Nemocnica v košickej Šaci vyzýva na darovanie krvi

Košice 7. novembra (TASR) – Na darovanie krvi vyzýva verejnosť nemocnica v košickej Šaci, a to bez ohľadu na krvnú skupinu. Poukazuje pritom na aktuálnu vážnu situáciu v nemocniciach a potrebu krvi.



Darovať ju môžu záujemcovia na transfuziologickom oddelení na poliklinike vo Vstupnom areáli U. S. Steel každý pracovný deň okrem utorka v čase od 6.30 do 11.00 h. V prípade ochorenia COVID-19 je odber možné realizovať 14 dní po jeho prekonaní a po negatívnom kontrolnom výsledku antigénového alebo PCR testu. „Odber je možné realizovať najskôr 28 dní po kompletnom vyliečení pri bezpríznakovom priebehu ochorenia a nerealizovaní kontrolného antigénového alebo PCR testu,“ uviedla manažérka dennej zmeny na oddelení Henrieta Horváthová.



Po očkovaní vakcínou od AstraZenecy môže darca darovať krv 28 dní po prvej alebo druhej dávke. Po očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna je možné darovať krv dva týždne po podaní prvej aj druhej dávky. „Darca, ktorý pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez slovenské hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania,“ dodala Horváthová.



Pre darcov krvi, ktorí navštívili určené oblasti s výskytom vírusu západonílskej horúčky, platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania. Týka sa aj darcov, ktorí v danej oblasti strávili minimálne noc alebo ktorí v endemickej oblasti pracujú. Neplatí pre darcov, ktorí oblasťami prechádzali autom, respektíve cez letisko, ako je napríklad Viedeň.