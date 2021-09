Nemocnica v Šaci zaviedla triedenie pacientov a obmedzila vstup

Košice 27. septembra (TASR) – Nemocnica v košickej Šaci zaviedla triáž pacientov a obmedzila aj vstup do svojej budovy. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Ako spresnila, triáž zaviedli koncom uplynulého týždňa. Hlavný vchod do nemocnice je v čase pracovných dní otvorený do 16.00 h, v neskorších hodinách a počas víkendov a sviatkov je možné vstupovať do budovy iba zadným vchodom.



Toto zdravotnícke zariadenie v rámci reprofilizácie aktuálne disponuje desiatimi kyslíkovými lôžkami a jedným lôžkom s umelou pľúcnou ventiláciou. „V súčasnosti máme hospitalizovaných päť pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19, evidujeme päť pozitívnych zamestnancov a žiadneho v karanténe,“ spresnil riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák.



Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s novým koronavírusom táto nemocnica zaviedla zákaz návštev s niekoľkými výnimkami a sprísnené opatrenia približne od polovice septembra. Pripomína, že v jej priestoroch sa vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. Pacienti prichádzajúci na ambulantné vyšetrenia sú povinní preukázať sa dokladom o vakcinácii, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym testom na toto ochorenie. Otestovať sa môžu nechať aj v nemocničnom mobilnom odberovom mieste, prípadne im lekár navrhne vyšetrenie na konci ordinačných hodín.