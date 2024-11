Nemocnica v Kráľovskom Chlmci získa zelenú strechu

Kráľovský Chlmec 14. novembra (TASR) - Ekologické opatrenia v reakcii na zmenu klímy realizuje nemocnica v Kráľovskom Chlmci. Ide o súčasť cezhraničného projektu s názvom Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť, financovaného z eurofondov.



"V rámci areálu nemocnice bude realizovaná zelená strecha na hlavnej budove, revitalizácia parku, náučný chodník, bezzásahová lúka so včelími úľmi, zachytávanie dažďovej vody do retenčných nádrží a závlahový systém," informovala Nemocnica s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci. Rozpočet projektu je zhruba 753.000 eur, podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) z toho činí takmer 603.000 eur.



Cieľovou skupinou sú pacienti, ako aj zamestnanci nemocnice, ktorí získajú lepšie bioklimatické prostredie. "Projekt sa začal realizovať v júni a jeho dĺžka realizácie je naplánovaná na 24 mesiacov," oznámila nemocnica.



Projekt s cieľom zvýšiť adaptačnú kapacitu zdravotníckych zariadení na zmenu klímy je financovaný prostredníctvom programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko. Maďarským partnerom je nemocnica v meste Kisvárda, celkový rozpočet je 1,5 milióna eur.