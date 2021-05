Nemocnica v Krompachoch otvára svoje vakcinačné centrum

Krompachy 24. mája (TASR) - Nemocnica v Krompachoch spúšťa v utorok (25. 5.) činnosť svojho vakcinačného centra. Nachádza sa v pavilóne C na prízemí, očkovať sa bude v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 h. Informovala o tom v pondelok Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú krompašská nemocnica patrí.



Na očkovanie sa každý záujemca musí vopred registrovať prostredníctvom webovej stránky www.korona.gov.sk a až po pridelení termínu a času prostredníctvom SMS sa môže dostaviť na očkovanie. Platí to aj pre osobu sprevádzajúcu seniora nad 70 rokov.



„Očkovanie je najlepší spôsob, ako sa ochrániť pred ochorením COVID-19. Je dobré, že sa otvárajú aj centrá v menších mestách, aby sa možnosť zaočkovať dala aj ľuďom, ktorí majú problém cestovať do vzdialených centier. V nemocnici začíname očkovať 100 ľudí za deň vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Kraus.



Otvorenie vakcinačného centra privítala aj primátorka Krompách Iveta Rušinová. "Možnosť zaočkovať sa pre ľudí z mesta a blízkeho okolia sa tak stala dostupnejšou a reálnejšou. Až doteraz cestovali Krompašania a obyvatelia okolitých obcí desiatky kilometrov za očkovaním. Najmä pre starších a imobilných ľudí bolo vycestovanie za vakcínou takmer nemožné,“ skonštatovala.



Pandemická situácia v miestnej nemocnici je priaznivá, k pondelku poskytuje starostlivosť jednému hospitalizovanému pacientovi s ochorením COVID-19, ktorý potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie. Nemocnica nemá žiadneho zamestnanca s týmto ochorením, v karanténe je jeden zamestnanec.