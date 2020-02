Nemocnica v Krompachoch začala so stavbou gynekológie vďaka eurofondom

Krompachy 13. februára (TASR) - Nemocnica Krompachy nedávno zrekonštruovala priestory pre dočasné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a zároveň začala s budovaním úplne novej gynekológie. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu nemocnica získala na projekt 3,71 milióna eur. Stavba by mala byť podľa riaditeľa nemocnice Miroslava Krausa hotová za 18 mesiacov.



Cieľom projektu je jednak vytvoriť dostatok kapacít, zvýšiť efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, po ktorej je narastajúci dopyt, či znížiť dobu hospitalizácie na akútnych lôžkach. Gynekologicko–pôrodnícke a novorodenecké oddelenie sú najvyťaženejšími oddeleniami nemocnice. Vlani sa tam narodilo 795 detí, často aj z iných regiónov. „Modernizáciou oddelenia sa rozšíri kapacita oddelenia na 34 lôžok, pribudnú izby s vysokým štandardom aj s možnosťou individuálneho prístupu k pacientkam, vzniknú nové pôrodné a operačné sály. Súčasťou príspevku z eurofondov je aj doplnenie prístrojovej techniky v nemocnici. Dôjde tak k výmene CT a RTG prístroja, pribudnú nové operačné stoly či špeciálne lampy,“ konkretizoval Kraus.



Plánovaná modernizácia vzhľadom na svoj rozsah nebude možná počas prevádzky, preto sa nemocnica rozhodla celé oddelenie presťahovať do náhradných priestorov. Aj tie však museli prejsť kompletnou rekonštrukciou tak, aby plne vyhovovali potrebám mamičiek a bábätiek. Náhradné priestory sa nachádzajú v pavilóne E a vo štvrtok ich slávnostne sprevádzkovali. Ich rekonštrukciu v objeme 800.000 eur financoval prevádzkovateľ nemocnice, ktorým je spoločnosť Agel SK. Náhradné priestory rekonštruovali od novembra minulého roka, pričom súčasťou prác bolo, okrem iného, aj vybudovanie dvoch lôžkových oddelení, nová sekčná sála a pôrodné boxy, nový lôžkový výťah či nové evakuačné schodisko. „Pri týchto prácach sa vyviezlo vyše 200 ton odpadu. Budova pavilónu E v minulosti slúžila ako infekčné oddelenie, neskôr na administratívne účely,“ dodal Kraus.



V týchto dňoch sa v nemocnici realizuje veľké sťahovanie a celé oddelenie museli na desať dní uzavrieť. Nové pacientky budú znovu prijímať od 18. februára. Riaditeľ v tejto súvislosti požiadal pacientov, návštevníkov nemocnice i zamestnancov o trpezlivosť pri realizácii nevyhnutných zmien. Po skončení modernizácie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia plánuje nemocnica do budúcnosti využiť náhradné priestory pre oddelenie dlhodobo chorých. To v nemocnici v súčasnosti chýba.



Krompašská nemocnica má za sebou jeden z najúspešnejších rokov svojej činnosti. V odborných ambulanciách ošetrili viac ako 60.000 pacientov, hospitalizovali tam vyše 6300 pacientov a zaznamenali aj historicky najvyšší počet pôrodov. Najvyšší bol aj počet operácií na chirurgickom oddelení. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť o spádovú oblasť s viac ako 50.000 obyvateľmi.