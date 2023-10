Nemocnica v Leviciach pozastavila návštevy na dvoch oddeleniach

Levice 27. októbra (TASR) - Nemocnica Agel v Leviciach pozastavila návštevy na niektorých oddeleniach. Dôvodom je zvýšený výskyt akútnych respiračných infekčných ochorení. Obmedzenie platí od piatka a potrvá až do odvolania, informovalo vedenie nemocnice.



Obmedzenie sa aktuálne vzťahuje iba na oddelenie dlhodobo chorých a oddelenie vnútorného lekárstva v časti B. V prípade pacientov v terminálnom štádiu ochorenia alebo z dôvodu návštevy kňaza je možné udeliť výnimku od primára konkrétneho oddelenia. Možnosť zabezpečenia osobných potrieb pacientov je v rámci návštevných hodín, príbuzní môžu odovzdať veci službukonajúcemu personálu na oddelení.



Návštevné hodiny sú v utorok, vo štvrtok a v nedeľu v čase od 15.00 do 17.00 h. Informácie o zdravotnom stave pacienta sa podávajú osobne počas pracovných dní v čase od 14.00 do 15.00 h, potvrdila nemocnica.