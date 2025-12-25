< sekcia Regióny
Nemocnica v Leviciach pracuje v obmedzenom vianočnom režime
Obmedzený vianočný režim sa začal 22. decembra a potrvá do 7. januára 2026, v ojedinelých prípadoch 9. alebo 14. januára 2026.
Autor TASR
Levice 25. decembra (TASR) - V Nemocnici Agel Levice platí počas vianočných sviatkov obmedzený vianočný režim. Starostlivosť o pacientov na jednotlivých oddeleniach je však plne zabezpečená, skonštatoval riaditeľ nemocnice Ján Belanský. Obmedzený vianočný režim sa začal 22. decembra a potrvá do 7. januára 2026, v ojedinelých prípadoch 9. alebo 14. januára 2026.
Obmedzený vianočný režim sa týka takmer všetkých ambulancií a niektorých oddelení, rovnako ako plánovaných operačných výkonov. Nevzťahuje sa však na urgentný príjem, ktorý svoju prevádzku neprerušuje. V nezmenenom režime sú otvorené ambulancie úrazovej chirurgie, ambulancia všeobecnej chirurgie, gynekologicko-pôrodnícka ambulancia.
Z oddelení sú uzatvorené oddelenie ortopédie, oddelenie dlhodobo chorých, Dom ošetrovateľskej starostlivosti, oddelenie chirurgie pracuje v obmedzenom režime. Služby na týchto ambulanciách a oddeleniach budú obnovené do bežnej prevádzky od 5., 7. alebo 9. januára 2026.
