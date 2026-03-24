< sekcia Regióny
Nemocnica v Leviciach predstavila priestory pôrodnice novej generácie
Sú v zrekonštruovanom pavilóne a spájajú špičkovú medicínsku techniku s maximálnym dôrazom na intimitu a individuálne potreby rodičiek.
Autor TASR
Levice 24. marca (TASR) - Nemocnica Agel Levice predstavila priestory pôrodnice novej generácie. Sústredené sú v zrekonštruovanom pavilóne a spájajú špičkovú medicínsku techniku s maximálnym dôrazom na intimitu a individuálne potreby rodičiek, informoval predseda predstavenstva Agel Michal Pišoja.
V nových priestoroch pôrodnice nájdu mamičky lekársku vyšetrovňu vybavenú novým pohodlným vyšetrovacím lôžkom a tri samostatné pôrodné boxy s vlastnou kúpeľňou. V boxoch sa nachádzajú pomôcky rôzneho typu, ako sú fitlopty, závesné šatky, pôrodný gauč či pôrodný bazén, povedal primár Gabriel Mančík. Zrekonštruované bolo aj oddelenie šestonedelia s 19 miestami v izbách hotelového typu.
V zmodernizovaných priestoroch nemocnice je podľa slov jej riaditeľa Jána Belanského sústredená nielen pôrodnica, ale aj neonatologické oddelenie, šestonedelie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, pediatria, oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgické a neurologické oddelenia.
Modernizácia pôrodnice je súčasťou celkovej rekonštrukcie levickej nemocnice, ktorá sa začala koncom apríla 2024 a jej kompletné dokončenie je naplánované na jún tohto roka. Projekt s celkovou výškou investície 75 miliónov eur, z čoho 42.435.540 eur predstavujú prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, zahŕňa kompletnú rekonštrukciu lôžkového pavilónu C, ako aj častí budov A a B.
Význam investície pre mesto aj širší región zdôraznil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). „Otvorenie pôrodnice novej generácie je investíciou do budúcnosti celej spoločnosti a dôležitý krok k tomu, aby sme mamičkám a novorodencom poskytovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť v modernom, bezpečnom a komfortnom prostredí priamo v regióne, kde žijú,“ povedal.
V nových priestoroch pôrodnice nájdu mamičky lekársku vyšetrovňu vybavenú novým pohodlným vyšetrovacím lôžkom a tri samostatné pôrodné boxy s vlastnou kúpeľňou. V boxoch sa nachádzajú pomôcky rôzneho typu, ako sú fitlopty, závesné šatky, pôrodný gauč či pôrodný bazén, povedal primár Gabriel Mančík. Zrekonštruované bolo aj oddelenie šestonedelia s 19 miestami v izbách hotelového typu.
V zmodernizovaných priestoroch nemocnice je podľa slov jej riaditeľa Jána Belanského sústredená nielen pôrodnica, ale aj neonatologické oddelenie, šestonedelie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, pediatria, oddelenie úrazovej chirurgie, chirurgické a neurologické oddelenia.
Modernizácia pôrodnice je súčasťou celkovej rekonštrukcie levickej nemocnice, ktorá sa začala koncom apríla 2024 a jej kompletné dokončenie je naplánované na jún tohto roka. Projekt s celkovou výškou investície 75 miliónov eur, z čoho 42.435.540 eur predstavujú prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, zahŕňa kompletnú rekonštrukciu lôžkového pavilónu C, ako aj častí budov A a B.
Význam investície pre mesto aj širší región zdôraznil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). „Otvorenie pôrodnice novej generácie je investíciou do budúcnosti celej spoločnosti a dôležitý krok k tomu, aby sme mamičkám a novorodencom poskytovali kvalitnú zdravotnú starostlivosť v modernom, bezpečnom a komfortnom prostredí priamo v regióne, kde žijú,“ povedal.