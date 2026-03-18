Nemocnica v Leviciach spúšťa skúšobný projekt onkologického sprievodcu
Pacienti sa môžu obrátiť na človeka, ktorý im pomôže zorientovať sa v procese liečby, odpovie na ich otázky a nasmeruje ich na ďalšie formy pomoci.
Autor TASR
Levice 18. marca (TASR) - Nemocnica Agel Levice spúšťa nový projekt onkologického sprievodcu. Ten má pacientom pomôcť zvládnuť náročné obdobie spojené s diagnózou a liečbou onkologického ochorenia. Nová služba dopĺňa zdravotnú starostlivosť o praktickú pomoc, orientáciu v informáciách a ľudskú podporu priamo v prostredí nemocnice, informoval onkológ levickej nemocnice Juraj Detvay.
Skúšobný projekt v rámci nemocníc Agel na Slovensku vznikol v spolupráci s Ligou proti rakovine, ktorá sa dlhodobo venuje podpore onkologických pacientov a zlepšovaniu kvality ich života počas liečby aj po nej. Samotný onkologický sprievodca bude pacientom k dispozícii priamo v nemocničnom prostredí.
Diagnóza rakoviny prináša množstvo otázok, obáv a neistoty nielen pre samotného pacienta, ale aj pre jeho blízkych, uviedla Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine. „Práve preto je dôležité, aby mali k dispozícii spoľahlivé informácie, podporu a praktické usmernenie v rôznych fázach liečby,“ skonštatovala.
Pacienti sa môžu obrátiť na človeka, ktorý im pomôže zorientovať sa v procese liečby, odpovie na ich otázky a nasmeruje ich na ďalšie formy pomoci. „Prítomnosť sprievodcu a dostupnosť sociálneho poradenstva významne odľahčuje našu prácu. My sa môžeme sústrediť na medicínske aspekty liečby a sprievodca sa venuje pacientom po ľudskej a praktickej stránke, vysvetľuje sociálne otázky a nasmeruje ich na ďalšie možnosti pomoci,“ spresnil Detvay.
Sprievodca usmerní pacientov aj pri vybavovaní príspevkov na kompenzáciu zdravotného postihnutia, úhradu liekov alebo zdravotníckych pomôcok. „Mnohí ani netušia, na čo všetko majú nárok,“ uviedla sociálna sestra Anna Matejková.
