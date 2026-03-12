< sekcia Regióny
Nemocnica v Leviciach získala nové monitory dychu pre novorodencov
Monitor dychu pozostáva zo senzorovej podložky umiestnenej pod matracom v detskej postieľke a z riadiacej jednotky.
Autor TASR
Levice 12. marca (TASR) - Nemocnica Agel v Leviciach získala desať nových monitorov dychu pre novorodencov. Zakúpila ich Nadácia Križovatka z verejnej zbierky v predajniach po celom Slovensku v rámci projektu Mamička, dýcham. Počas spolupráce nadácie s levickou nemocnicou, ktorá sa začala v roku 2008, darovala nadácia nemocnici celkovo 54 monitorov dychu, skonštatoval riaditeľ nemocnice Ján Belanský.
Monitor dychu pozostáva zo senzorovej podložky umiestnenej pod matracom v detskej postieľke a z riadiacej jednotky. Senzor zaznamenáva jemné pohyby spôsobené dýchaním dieťaťa. Ak zariadenie nezaznamená pohyb dýchania počas určitého časového intervalu, aktivuje sa alarm, ktorý upozorní rodičov, že niečo nie je v poriadku. Nemocnica monitory dychu využíva nielen na oddelení, ale ich zapožičiava aj do domáceho prostredia mamičkám, ktoré majú o zariadenie záujem.
Monitor dychu pozostáva zo senzorovej podložky umiestnenej pod matracom v detskej postieľke a z riadiacej jednotky. Senzor zaznamenáva jemné pohyby spôsobené dýchaním dieťaťa. Ak zariadenie nezaznamená pohyb dýchania počas určitého časového intervalu, aktivuje sa alarm, ktorý upozorní rodičov, že niečo nie je v poriadku. Nemocnica monitory dychu využíva nielen na oddelení, ale ich zapožičiava aj do domáceho prostredia mamičkám, ktoré majú o zariadenie záujem.