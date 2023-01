Nemocnica v Levoči získala vlani vyše 654 litrov krvi

Levoča 17. januára (TASR) - Celkovo 654,3 litra krvi získala vlani Nemocnica Agel Levoča od 1454 darcov. Oproti roku 2021, ktorý súvisel s vlnami pandémie ochorenia COVID-19, je to o 98,1 litrov krvi viac. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"V minulom roku sme zaevidovali o 204 darcov krvi viac ako v roku 2021. Pod mierny úbytok darcov v roku 2021 sa podpísala najmä pandémia koronavírusu. Tešíme sa, že záujem o túto ušľachtilú činnosť v minulom roku opäť narástol," uviedol primár transfúziologického oddelenia Rastislav Osif.



Celkový počet darcov krvi v minulom roku bol 1567, vyradených bolo 113 darcov. Dve tretiny tvorili muži a zvyšok boli ženy. Podľa Pavlikovej to však môže byť výsledkom rôznej časovej frekvencie darovania krvi, keďže muži môžu darovať krv každé tri a ženy až každé štyri mesiace.



"Najsilnejším mesiacom v počte darcov krvi bol november 2022, kde oddelenie eviduje až 162 darcov z celkového počtu, čo je vyše desať percent. Naopak pod najslabší počet darcov krvi sa podpísalo dovolenkové obdobie. V mesiaci júl bolo na našom oddelení prítomných 89 darcov krvi, čo je len 5,4 percenta zo všetkých darcov v roku 2022," povedala sestra transfúziologického oddelenia Andrea Marcinková.



"Tešili sme sa aj odvahe a odhodlaniu až 174 prvodarcov, ktorí tvorili až 11 percent z celkového počtu darcov krvi v minulom roku. Najmenej prvodarcov bolo v mesiaci august, keď sme privítali štyroch záujemcov a najviac, celkom 34 odvážlivcov, prišlo v mesiaci november. Veríme, že tento trend bude napredovať aj v tomto roku a do tímu darcov sa pridajú ďalší odvážlivci, ktorí budú spolu s nami zachraňovať životy," dodal Osif.



Záujemcovia môžu prísť na transfúziologické oddelenie nemocnice darovať krv v utorky alebo štvrtky od 7.00 h.