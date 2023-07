Nemocnica v Lučenci pre výpadok lekárov obmedzila detské oddelenie

Lučenec 13. júla (TASR) - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec musela pre výpadok lekárok dočasne obmedziť fungovanie detského lôžkového oddelenia. Detských pacientov, ktorí potrebujú hospitalizáciu na tomto oddelení, budú prevážať do okolitých nemocníc. Na sociálnej sieti o tom informovalo mesto Lučenec.



Detské lôžkové oddelenie funguje v reedukovanom režime od utorka (11. 7.) až do odvolania, priblížila samospráva na základe vyjadrenia od nemocnice. Príčinou je výpadok dvoch lekárok z dôvodu práceneschopnosti. Nemocnica v súvislosti so vzniknutou situáciou obmedzila aj čerpanie dovoleniek lekárov.



"Zvyšné súčasti detskej kliniky, ako napríklad novorodenecké, predčasné či infekčné oddelenie, fungujú v normálnom režime. Deti, ktoré potrebujú byť hospitalizované v lôžkovej časti detského oddelenia, budú dočasne a po zvážení lekára prevážané do najbližších zdravotníckych zariadení," uviedlo mesto na základe vyjadrenia riaditeľa nemocnice Júliusa Höffera, podľa ktorého nemocnica dlhodobo bojuje s nedostatkom pediatrov. Nemocnica na otázky TASR neodpovedala.



Obmedzenie na detskom lôžkovom oddelení potvrdil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). "BBSK bol zo strany prevádzkovateľa tohto zdravotníckeho zariadenia o situácii informovaný s tým, že ide o dočasný stav, spôsobený náhlym výpadkom zdravotníckeho personálu, a zdravotnú starostlivosť dočasne poskytnú iné nemocnice v blízkosti," skonštatovala pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že kraj nemá v tejto veci kompetenciu akokoľvek konať.



Všeobecná zdravotná poisťovňa v stanovisku pre TASR uviedla, že lučenecká nemocnica ju v súvislosti s obmedzením fungovania detského lôžkového oddelenia doposiaľ neinformovala, od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti si však vyžiada oficiálne oznámenie o vzniknutej situácii. "Po jej vyhodnotení v prípade potreby pristúpime k štandardným krokom smerujúcim k zabezpečeniu dostupnej zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov," poznamenala poisťovňa.



O dočasnom uzatvorení detského lôžkového oddelenia v nemocnici v Lučenci bolo informované aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR. "Detských pacientov, ktorí vyžadujú ošetrenie na chirurgickom trakte oddelenia urgentného príjmu, posádky rutinne transportujú do nemocnice v Lučenci. Detských pacientov, ktorí vyžadujú smerovanie na iný ako chirurgický trakt oddelenia urgentného príjmu, posádky ZZS smerujú po konzultácii s príslušným krajským operačným strediskom ZZS do iných nemocníc," uviedla pre TASR hovorkyňa OS ZZS Alena Krčová. Ako dodala, záchranári zatiaľ žiadny takýto prevoz pacientov neriešili.