Nemocnica v Malackách ruší poistencom ZP Dôvera niektoré operácie

Bratislava 6. decembra (TASR) - Nemocnica Malacky ruší poistencom súkromnej zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera naplánované CT a MR vyšetrenia a plánované operácie. TASR o tom v piatok informoval PR špecialista zdravotnej poisťovne Matej Štepianský.



"Zdravotná poisťovňa a nemocnica majú naďalej platnú zmluvu a odmietanie pacientov je jej jasné porušenie. Rokovania sú niekedy zložité, no pokým používame jasné argumenty, všetko je v poriadku. Ak sa však nástrojom vyjednávaní stávajú pacienti, nie je to voči nim fér," komentovala zdravotná poisťovňa.



Tá na svojom webe informuje dotknutých poistencov, ako majú postupovať. Nemocnica jej zatiaľ neposkytla zoznam pacientov. ZP Dôvera preto zabezpečila možnosť absolvovať vyšetrenia a operácie v iných zmluvných nemocniciach a poliklinikách, najmä v Bratislave a v Skalici. "Pokiaľ je to potrebné, naši poistenci majú zabezpečenú aj prepravu," doplnil Štepianský.



"Akútna a ambulantná starostlivosť v Nemocnici Malacky je poistencom Dôvery poskytovaná v plnom rozsahu," uzavrel.