Nemocnica v Michalovciach opäť čelila nahlásenej bombovej hrozbe

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ani v jednom prípade sa prítomnosť výbušniny nepotvrdila.

Autor TASR
Michalovce 2. marca (TASR) - Nemocnica v Michalovciach v pondelok už druhýkrát v priebehu piatich dní čelila bombovej vyhrážke. Ani v jednom prípade sa prítomnosť výbušniny nepotvrdila. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová s tým, že „ide o jasný a cielený útok na nemocnicu a terorizovanie našich pacientov aj zdravotníkov“.

Upozornila, že každá takáto hrozba okamžite ochromí chod nemocnice, obmedzí poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vystaví pacientov aj personál obrovskému stresu. „Je nemysliteľné a neospravedlniteľné, aby sa miesto, kde sa zachraňujú životy, stávalo nástrojom zastrašovania a hazardu so zdravím a bezpečnosťou ľudí v celom regióne,“ uviedla Krejčíová.

Priestory michalovskej nemocnice už vo štvrtok 26. februára preverovala polícia pre nahlásenú hrozbu výbušniny. Výsledok prehliadky bol negatívny a hrozba sa nepotvrdila.

Vyzývame páchateľa alebo páchateľov, aby s týmto neospravedlniteľným konaním okamžite prestali. Útoky na nemocnicu sú útokmi na pacientov, na zdravotníkov a na každého, kto v ťažkej chvíli potrebuje pomoc,“ skonštatovala Krejčíová.
