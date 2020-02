Nemocnica v Michalovciach prijala pacienta s podozrením na koronavírus

Michalovce 27. februára (TASR) – Michalovská nemocnica prijala v stredu (26. 2.) pacienta s podozrením na koronavírus. Upozornil na to denník Korzár, pre TASR to potvrdil hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.



"Nemocnica čaká na výsledky laboratórnych testov," uviedol vo štvrtok ráno Kráľ s tým, že budú známe najneskôr v piatok (28. 2.). Ako doplnil, infektologické oddelenie v Michalovciach je "štandardne pripravené na zvládanie aj náročných epidémií".



Na Slovensku do stredajšieho poobedia otestovali 90 vzoriek s podozrením na ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR informovalo o tom, že všetky laboratórne testy mali doteraz negatívny výsledok.