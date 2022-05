Nemocnica v Myjave má dlh po lehote splatnosti vyše milióna eur

Myjava 22. mája (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Myjava mala k 30. aprílu celkové záväzky po lehote splatnosti vo výške 1.068.885 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocnice, Lenka Kukučková.



Nemocnica zatiaľ nevie spresniť, aký dlh zostane po aktuálnom oddlžení. "Proces oddlžovania ešte nie je ukončený. Čo už vieme, je, že myjavská nemocnica skončila za rok 2021 s kladným výsledkom hospodárenia vo výške 397.912 eur," informovala hovorkyňa TSK.



Ako doplnila, nemocnica sa s cieľom dosiahnuť vyrovnané hospodárenie snaží dlhodobo realizovať racionalizačné opatrenia zamerané na znižovanie nákladov a rast výnosov. "V posledných dvoch rokoch bolo veľmi ťažké realizovať opatrenia zamerané na rast výnosov zo zdravotných poisťovní a rozširovať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19," uviedla Kukučková.



Medzi dôležité opatrenia, ktoré nemocnica realizovala, patrí aj postupné odstraňovanie modernizačného dlhu, s ktorým NsP Myjava prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. "V roku 2021 sa ukončili dve veľmi významné investičné akcie, a to rekonštrukcia nemocničnej kuchyne a práčovne, ktoré boli v plnom rozsahu financované z rozpočtu samosprávneho kraja. V súčasnom období sa pripravuje projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava," doplnila Kukučková.