Nemocnica v N. Zámkoch vydala zákaz návštev na Ortopedickej klinike

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch bolo v regióne v uplynulých dňoch hlásených celkovo 1850 akútnych respiračných ochorení.

Autor TASR
Nové Zámky 22. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch vydala v stredu zákaz návštev na Ortopedickej klinike. Ako informovala, zákaz platí až do odvolania. Dôvodom je nárast počtu respiračných ochorení.

Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch bolo v regióne v uplynulých dňoch hlásených celkovo 1850 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia v 719 prípadoch.
