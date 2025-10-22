< sekcia Regióny
Nemocnica v N. Zámkoch vydala zákaz návštev na Ortopedickej klinike
Autor TASR
Nové Zámky 22. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch vydala v stredu zákaz návštev na Ortopedickej klinike. Ako informovala, zákaz platí až do odvolania. Dôvodom je nárast počtu respiračných ochorení.
Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch bolo v regióne v uplynulých dňoch hlásených celkovo 1850 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia v 719 prípadoch.
